„Modern Love“: Cast für zweite Staffel bekannt - darunter GoT-Star Kit Harington

Die Amazon-Serie „Modern Love“, die auf einer gleichnamigen Kolumne der „New York Times“ beruht, geht in eine zweite Staffel. Nun hat der Streamingdienst zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler bekannt gegeben, die in der Fortsetzung der verfilmten Liebesgeschichten zu sehen sein werden - darunter „Game of Thrones“-Star Kit Harington. Gedreht wurde demnach in Albany, Schenectady und Troy, drei Orten im US-Bundesstaat New York, sowie in der irischen Hauptstadt Irland. Die zweite Staffel soll in diesem Jahr erscheinen, ein genaues Veröffentlichkeitsdatum ist aber noch nicht bekannt.

Neben Harington werden folgenden Schauspieler in der Staffel zu sehen sein: Lucy Boynton („Bohemian Rhapsody“), Tom Burke, Maria Dizzia („Orange is the New Black“), Minnie Driver („Cinderella“), Zuzanna Szadkowski („Gossip Girl“), Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, Zoë Chao, Newcomer Grace Edwards, Dominique Fishback, Kathryn Gallagher, Garrett Hedlund, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Jack Reynor, Miranda Richardson, Marquis Rodriguez, James Scully, Lulu Wilson, Don Wycherley und Jeena Yi.