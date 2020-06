Anzeige

Nach den Mobbing-Vorwürfen in der Sat.1-Show “Promis unter Palmen” ist die nächste Sendung des Privatsenders in die Kritik geraten. Bei “The Mole” treten mehrere Kandidaten in Spielen gegeneinander an, um 100.000 Euro zu gewinnen. Unter ihnen ist jedoch ein Maulwurf, der von der Gruppe enttarnt werden muss. In der aktuellen Folge von Mittwochabend (3. Juni) kam Kandidatin Jessica Born diese Rolle zu. Sie nutzte ihren Vorteil und ließ ihre Gegner eine Nacht lang in einem Keller mit Ratten übernachten, während sie selbst ein Luxus-Zimmer bezog.

“Prince Charming”-Teilnehmer Aaron Königs wird ausfällig

Der ehemalige “Prince Charming”-Teilnehmer Aaron Königs wurde daraufhin extrem ausfällig und beschimpfte Born mit den Worten: “Diese hässliche Alte, ich sprenge ihr Haus weg! Ich knall‘ ihr eine und haue ihr die Beine weg. Ich habe ihr ganzes Verhalten bisher auf ihre Alterssenilität geschoben, aber sie ist einfach hässlich. Ich mobbe die aus der Gruppe, die fliegt freiwillig wieder nach Hause.”

Jessica Born reagierte in der Sendung gelassen und betonte, sie habe sich ihre Freistellung “auf unrühmliche Weise” erspielt. "Moralität ist hier fehl am Platz. (...) Das habe ich in Kauf genommen. Ich würde es immer wieder so machen.“

Heute, mit einigem zeitlichen Abstand zur Aufzeichnung der Sendung, sagte Königs gegenüber der “Bild”-Zeitung: “Natürlich finde ich, aus einem gewissen Abstand betrachtet, dass ich eindeutig überreagiert habe. Ich wurde laut und habe meinem Ärger und Frust vielleicht etwas zu impulsiv Luft gemacht.” Darüber hinaus hätte er professioneller agieren und das Spiel von persönlichen Differenzen trennen sollen. "Kurz darauf habe ich mich dafür bei ihr (...) auch entschuldigt.“