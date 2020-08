Mit Gästen und Publikum: Sat.1 plant Gala zur Verleihung des Comedypreises

Anzeige

Köln. Der Deutsche Comedypreis soll am 2. Oktober in einer Live-Show mit Gästen und Publikum in Köln verliehen werden. Neu seien diesmal die Kategorien "Bester Comedy-Podcast" und "Beste Moderation", teilte Sat.1 am Dienstag mit. Der Sender hat die Preisverleihung von RTL übernommen. Die Show soll am 2. Oktober ab 20.15 Uhr bei Sat.1 übertragen werden.