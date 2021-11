Marijke Amado offen für „Mini Playback Show“-Comeback

Anzeige

Anzeige

„Wetten, dass..?“, „TV total“ und zuletzt am Freitagabend „Geh aufs Ganze“: Comebacks beliebter Fernsehshows haben zurzeit Hochkonjunktur. Moderatorin Marijke Amado (67) kann sich auch eine Rückkehr der früher von ihr moderierten „Mini Playback Show“ vorstellen, wie sie dem Portal „Watson“ sagte.

„Natürlich könnte auch mit Moderatorinnen der 90er ein solches Comeback gelingen. Da sollte es die gleichen Chancen geben. Die Männer sind in der gleichen Zeit auch nicht weniger älter geworden“, sagte Amado mit Blick auf ihre Kollegen Thomas Gottschalk und Jörg Draeger.

Amado moderierte „Mini Playback Show“ acht Jahre

Anzeige

Eine Rückkehr der „Mini Playback Show“ könne sie sich gut vorstellen: „Ich glaube, dass die Kinder von heute genauso ihre Idole haben wie damals. Also kann es auch genauso funktionieren. Ich würde es allerdings nur machen wollen, wenn ich es mit Liebe machen kann, so wie damals“, so Amado.

Anzeige

In der „Mini Playback Show“ imitierten Kinder bekannte Interpreten mitsamt deren Hits. Amado moderierte das RTL-Format von 1990 bis 1998.