Mike Singer neuer Juror bei “Deutschland sucht den Superstar”

Vor einigen Tagen gab der Sender RTL bekannt, dass drei neue “DSDS”-Juroren gesucht werden. Sänger Pietro Lombardi (28) erklärte seinen Rauswurf aus der Jury bei Instagram. Nun steht das erste neue Mitglied fest: Youngster Mike Singer (20) wird die Talente in der 18. Staffel neben Dieter Bohlen bewerten, berichtet “RTL”. Mit seinen 20 Jahren ist er der jüngste Juror, den es in der Geschichte von “Deutschland sucht den Superstar” je gegeben hat.

“Freue mich auf meinen neuen Job”

“Ich fühle mich sehr geehrt in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job”, sagt Singer gegenüber dem Sender.