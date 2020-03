Merkel-Rede zur Corona-Krise: Rund 25 Millionen Zuschauer sahen zu

Anzeige

Frankfurt a.M.. Die Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Corona-Krise haben am Mittwochabend weit rund 25 Millionen Bürger verfolgt. Das "ARD Extra" um 20.15 verzeichnete den Angaben des Senders zufolge 8,96 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen, was einem Marktanteil von 23,5 Prozent entspricht. Beim ZDF waren es kurz zuvor 8,97 Millionen Menschen (Marktanteil: 26,1 Prozent). Die außergewöhnliche Ansprache des Kanzlerin wurde noch von weiteren Fernsehsendern ausgestrahlt.

Laut Mediengruppe RTL sahen der Sendung "RTL Aktuell Spezial" am Abend rund 4,88 Millionen Menschen zu, speziell die Merkel-Rede schauten sich demnach 5, 49 Millionen Menschen an. Übertragen wurde die Ansprache der Kanzlerin unter anderem auch bei n-tv (960.000 Zuschauer) und Welt (480.000).

Video Ansprache der Bundeskanzlerin in voller Länge 12:47 min “Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst”, sagte Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache zum Coronavirus. © ARD

