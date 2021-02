ZDF-„heute journal“: Kanzlerin Merkel spricht über Verlängerung des Lockdowns

Anzeige

Mainz. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Freitagabend im ZDF-„heute journal“ (ab 22 Uhr) über die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 7. März, auf den sich Bund und Länder in dieser Woche geeinigt haben. Im Gespräch mit Moderatorin Marietta Slomka gehe es um Fragen zu Öffnungsperspektiven, zur Einschätzung der Gefahr, die von den Virusvarianten ausgeht, und zur Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bewältigung der Pandemie, teilte der Sender mit.

Ausschnitte aus dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin sind laut ZDF bereits in der „heute“-Ausgabe um 19 Uhr zu sehen. Merkel hatte sich in den vergangenen Tagen auch in Interviews mit der ARD sowie RTL und ntv Fragen zur Corona-Pandemie und dem Lockdown gestellt.

Video Corona: Zahlreiche Verstöße gegen Impfreihenfolge in Deutschland 1:10 min In mindestens neun Bundesländern sind bereits Menschen gegen Corona geimpft worden, die noch gar nicht an der Reihe waren © dpa

Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März

Bund und Länder vereinbarten am Mittwoch eine Verlängerung des Lockdowns um drei Wochen bis zum 7. März. Eine Ausnahme bilden Friseure, die ab 1. März öffnen dürfen. Sinkt der Inzidenzwert auf 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche oder darunter, sollen die Länder eine schrittweise Öffnung von geschlossenen Geschäften und Anbietern köpernaher Dienstleistungen sowie von Museen und Galerien ermöglichen können.