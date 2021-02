Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag um 20.15 Uhr bei RTL

Anzeige

RTL und N-TV strahlen am Donnerstagabend (20.15 Uhr) ein Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. In der rund 15-minütigen Sendung „Corona-Krise – Deutschland braucht Antworten“ stellt sich die Kanzlerin den Fragen von Moderatorin Frauke Ludowig und RTL-Politikchef Nikolaus Blome. Im Zentrum des Gesprächs sollen neben den aktuellen Impfplanungen vor allem auch die Auswirkungen des Lockdowns auf die Menschen im Land stehen, teilt der Sender am Morgen mit.

Im Anschluss an die Sondersendung gebe es auf rtl.de einen Livestream mit dem Namen „Nach dem großen Merkel-Interview – Jetzt. Diskutiert. Deutschland.“. Dort sollen die Zuschauer anrufen können, um Ausführungen zu kommentieren und selbst Nachfragen zu stellen, so RTL.

„Das Interview mit der Bundeskanzlerin markiert den Auftakt in ein besonderes Wahljahr“, erklärt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. „Die Pandemie wird unser Leben noch viele Monate lang bestimmen. Täglich berichten uns unsere Zuschauer, was sie beschäftigt und bedrückt. Wir wollen Antworten und bieten Orientierung.“