“Mensch Margot”: NDR startet Podcast mit Theologin Käßmann

Anzeige

Anzeige

Hannover. Der NDR startet im April unter dem Titel "Mensch Margot" eine neue Podcast-Reihe mit der evangelischen Theologin Margot Käßmann und dem Moderator Arne-Torben Voigts. In dem Format gehe es um die großen Fragen des Lebens genauso wie die kleinen Themen des Alltags, teilte der NDR am Montag in Hannover mit.

Erste Folge beschäftigt sich mit Einsamkeit

Alle zwei Wochen sollten Schönes und Trauriges, Lebensfreude und Alleinsein, Freundschaft und Ängste oder Nachbarschaft und Fremdheit thematisiert werden, hieß es. In der ersten Ausgabe gehe es um Einsamkeit, die viele Menschen in diesen Tagen ertragen müssten. Sie ist ab dem 9. April im Internet abrufbar unter radiokirche.de und margotkaessmann.de

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/epd