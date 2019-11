“Melrose Place”-Stars feiern Mini-Reunion

Anzeige

Anzeige

New York. Fans von "Melrose Place" haben Grund zur Freude: Einige Stars des Serienklassikers aus den 1990er-Jahren haben Reunion gefeiert. Die ehemaligen Darsteller Josie Bissett alias Jane Andrews Mancini, Laura Leighton alias Sydney Andrews, Doug Savant alias Matt Fielding, Andrew Shue alias Billy Campell, Courtney Thorne-Smith alias Alison Parker und Daphne Zuniga alias Jo Reynolds verbrachten zusammen einen Abend in New York und teilten via Social Media Fotos.

Freunde fürs Leben

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Bin letzte Nacht ein paar Freunden begegnet", schrieb etwa Zuniga auf ihrem Account zu einem etwas verschwommenen Gruppenselfie. Sie setzte zudem den Hashtag "#FürimmerFreunde". Leighton veröffentlichte ein weiteres Bild und erklärte im Kommentar dazu, dass sie "den Rest der Gang" vermisst hätten. Ein weiteres Treffen scheint nicht ausgeschlossen.

"Melrose Place" wurde von 1992 bis 1999 ausgestrahlt. In Deutschland feierte die erste Folge im Februar 1993 auf RTL Premiere. Aus sieben Staffeln gibt es 226 Folgen. Die Serie ist ein Ableger der Kultshow "Beverly Hills, 90210". Zum Hauptcast gehörten auch Grant Show, Heather Locklear, Jack Wagner, der spätere "Desperate Housewives"-Star Marcia Cross sowie Kristin Davis, die danach eine Hauptrolle in "Sex and the City" bekam.

RND/cam/spot

Anzeige