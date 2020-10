Melanie Müller weint im Finale von “Like Me – I’m Famous”

Anzeige

Anzeige

„Like Me – I’m Famous“ geht am Dienstag (RTL, 22:15 Uhr) in die letzte Runde: Im Finale spielen die Reality-Stars Alexander Molz, Filip Pavlovic und Melanie Müller um den Sieg. Die Emotionen kochen hoch, bei Müller fließen die Tränen. Im ersten Spiel müssen die Finalisten sich als Clowns verkleiden und unterschiedliche Aufgabe lösen, darunter das Balancieren auf einem Fußball. Im Interview zieht Müller Bilanz und muss anfangen zu weinen. „Ich habe mir geschworen nicht zu heulen", sagt sie.

Zehn Promis spielen gegeneinander

In der Show „Like Me – I’m Famous“ haben zehn Promis um den Sieg gespielt: Die Reality-Stars haben keinen Zugriff auf soziale Medien. Ohne Instagram, Youtube und Co. müssen die Stars versuchen, in der Beliebtheitsskala nach ganz oben zu klettern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Denn nur wer genügend Likes sammelt, sichert sich das Weiterkommen und am Ende den Sieg. Wer jetzt schon wissen möchte, wer das Finale gewinnt, kann die letzte Folge vorab bei „TVNOW“ gucken.