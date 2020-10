Mehr als die “Tochter von”: Katharina Delling tritt in die Fußstapfen ihres Vaters

Anzeige

London/Hannover. Eigentlich hatte sie gar nicht geplant, auch Journalistin zu werden. Doch dann hat es sich einfach so ergeben – und mittlerweile ist Katharina Delling (31) wie ihr Vater Gerhard Delling (61) regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Statt über Fußball berichtet sie aber über alles, was Großbritannien bewegt: Brexit, Royals, Corona – oder auch mal über Geisterschlösser und Pfannkuchenrennen.

Studiert hat Katharina Delling vor einigen Jahren in Bremen noch BWL, also etwas ganz anderes. “Ich habe zu der Zeit einen eigenen Blog geschrieben, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann nebenbei angefangen habe, beim ‘Weserkurier’ zu arbeiten”, erzählt die junge Frau mit diesem erfrischenden Lächeln, das wie fürs Fernsehen gemacht ist, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Von der Lokalzeitung kam sie dann zu einem Praktikum bei RTL Nord, wo ihr ein Volontariat angeboten wurde. Mittlerweile ist sie seit drei Jahren Reporterin für den Sender in der britischen Hauptstadt – und ist sich sicher: “Das ist für mich der beste Job der Welt.” Sie treffe so viele faszinierende Personen und könne gerade in “Zeiten wie diesen” den Menschen helfen, indem sie Sachverhalte einordne und erkläre.

Reporterin Katharina Delling bei einem Dreh in Großbritannien. Auch Regen kann ihr nicht den Spaß an der Arbeit verderben. © Quelle: privat

Katharina Delling hat schon Theresa May und die Queen getroffen

Während Papa Delling die Fußballprominenz rauf und runter kennt, hat auch seine älteste Tochter schon so einiges als Journalistin erlebt: “Ich habe Ed Sheeran interviewt und Tom Hanks. Und Jude Law hat meine Hände gewärmt am roten Teppich”, erzählt Katharina Delling lachend, aber auch ein bisschen stolz. Auch Theresa May und die Queen habe sie schon getroffen. An ihre erste Liveschalte kann sie sich ebenfalls noch gut erinnern: Das war Ende 2017 zur Verlobung von Prinz Harry und Herzogin Meghan. “Das war sehr spontan und ich war sehr aufgeregt”, erzählt die Reporterin von dem Moment. “Aber mein Studioleiter hat mir eine Tasse Kakao besorgt und gesagt, wenn man Süßes im Magen hat, geht alles. Und dann hat’s auch wirklich gut geklappt.”

In England zu leben sei schon seit ihrer Jugend ein Traum gewesen, nachdem sie dort mit 16 Jahren ein Jahr zur Schule gegangen war, so Delling. Nun ist der Traum nicht nur in Erfüllung gegangen – sondern sie ist als Reporterin auch noch zur Großbritannien-Expertin geworden. Holt sie sich da manchmal Tipps von Vater Gerhard Delling, der unter anderem mit seinen ARD-Moderationen mit Ex-Fußballprofi Günter Netzer die Fußballberichterstattung verändert und geprägt hat?

“Ich habe einerseits meinen eigenen Weg gefunden, aber weiß gleichzeitig, dass wenn ich mal Rat brauche oder mich mal austauschen will, da immer jemand ist, der sich auskennt und an den ich mich wenden kann”, sagt Katharina Delling über ihren Vater. Das wisse sie sehr zu schätzen. “Er hat wahnsinnig viel Erfahrung und ich bewundere ihn dafür, wie er seinen eigenen Stil entwickelt hat”, erzählt sie weiter. Das sei auf jeden Fall etwas, das sie sich bei ihm abschauen wolle.

Delling über ihren Vater: “Er guckt sich immer meine Liveschalten an”

In ihrer Kommunikation sei durch das Teilen des Berufs auch eine weitere Ebene hinzugekommen. “Vorher hatten wir eine normale Vater-Tochter-Beziehung, und jetzt haben wir noch eine Art kollegiales Verhältnis”, erzählt Katharina Delling. Sie diskutiere beispielsweise ab und zu über Herangehensweisen an komplexe Themen mit Gerhard Delling. “Er guckt sich auch immer meine Liveschalten an”, erzählt sie, “und gibt Feedback, wenn ich das denn haben will.” Seine Meinung aufdrängen tue er ihr aber nicht. Sie erzählten sich einfach gegenseitig von ihrer Arbeit. “Davon können wir beide profitieren”, sagt Delling, und schiebt ein scherzhaftes “hoffentlich” hinterher.

Mal die “Sportschau” moderieren wie ihr Vater ist aber nicht unbedingt das Ziel der 31-Jährigen. “Ich mache selbst gern Sport, aber beruflich habe ich bewusst oder unterbewusst thematisch einen anderen Weg eingeschlagen”, sagt sie. Den ein oder anderen Aufsager zu Sportthemen habe sie in London auch schon gemacht, weil sie da thematisch alles abdecke, was das Land so hergebe. Aber Sport sei nicht der Bereich, auf den sie sich festlegen würde, wenn sie es müsste. “Das überlasse ich meinem Vater, da ist er der Experte”, sagt sie.

Ihr Traum sei es eher, irgendwann ihre eigene Show oder Serie zu haben, in der sie vor der Kamera Menschen treffe, deren Geschichte gesellschaftliche Relevanz habe. Ihr Gesicht jedenfalls ist schon jetzt immer häufiger im Fernsehen zu sehen – und vielleicht dann irgendwann genauso oft wie das ihres Vaters es lange Zeit war.