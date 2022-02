Medienverband: Fotograf von Radio Free Europe in Belarus festgenommen

Anzeige

In Belarus ist nach Angaben der Journalistenvereinigung des Landes ein Fotograf des US-finanzierten Rundfunksenders Radio Free Europe festgenommen worden. Der Belarussische Journalistenverband teilte am Sonntag mit, Ulad Hridsin sei in ein Untersuchungsgefängnis in der Hauptstadt Minsk gebracht worden. Informationen über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gebe es nicht und sein Anwalt habe ihn nicht treffen können.

Hridsin hatte bereits zuvor elf Tage in Haft verbracht, weil er eine der Protestkundgebungen von 2020 gefilmt hatte, die sich gegen den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko richteten. Lukaschenko wurde auf Grundlage umstrittener Wahlergebnisse für eine sechste Amtszeit vereidigt. Er ließ die Proteste niederschlagen und mehr als 35 000 Menschen festnehmen. Mitglieder der Opposition flohen aus dem Land oder wurden verhaftet.