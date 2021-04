Medien: Pete Davidson spielt Joey Ramone in Netflix-Biopic

Anzeige

Los Angeles/Berlin. US-Komiker Pete Davidson („Saturday Night Live“) soll Medienberichten zufolge in einem Netflix-Biopic über den verstorbenen Punkrock-Pionier Joey Ramone (1951-2001) die Hauptrolle spielen. Der Film trägt demnach den Titel „I Slept with Joey Ramone“ und basiert auf der gleichnamigen Biografie von Joey Ramones Bruder Mickey Leigh, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Deadline“ berichteten. Demnach soll in dem Film das Leben des Musikers gezeigt werden. Ein Veröffentlichungs-Termin wurde nicht genannt.

Joey Ramone, mit bürgerlichem Namen Jeffrey Hyman, war im Jahr 2001 an Krebs gestorben. Die Ramones aus New York City wurden im Frühjahr 1974 gegründet, gehörten zum Urknall des US-Punkrock und beeinflussten über Generationen zahllose andere Bands. Hits wie „Sheena Is A Punkrocker“ und „Blitzkrieg Bop“ zählen zu den unumstrittenen Klassikern der Rockmusik.

Nach einer Tournee im Jahr 1996 löste sich die Gruppe auf. Im Jahr 2002 wurden die Ramones in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Gründungsmitglieder der Band sind alle verstorben: Bassist Dee Dee Ramone (bürgerlich: Douglas Glen Colvin) starb 2002, Gitarrist Johnny Ramone (John Cummings) folgte 2004, Schlagzeuger Tommy Ramone (Tamas Erdélyi) starb 2014 an Gallengangskrebs.