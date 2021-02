„Diese kleinen Pisser“: Bayern-3-Moderator beleidigt koreanische Pop-Band und löst Rassismus-Eklat aus

Anzeige

Matthias Matuschik, Moderator des Radiosenders Bayern3, sorgte am Donnerstag mit einer Aussage für heftige Diskussionen. „Matuschke“, wie er auch genannt wird, ging in einer Anmoderation auf die äußerst erfolgreiche koreanische Pop-Band BTS los. Matuschik sprach darüber, dass er mit der Musik der Band nicht wirklich etwas anfangen kann, vergreift sich aber live in der Wortwahl. Er verglich die Gruppe mit dem Coronavirus, sie sei wie „irgendein scheiß Virus, wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt.“

Zwischenzeitlich versuchte der Moderator, sich zu retten – vergebens: „Nichts gegen Südkorea, man kann mir jetzt nicht Fremdenfeindlichkeit unterstellen, nur weil diese Boy-Band aus Südkorea… Ich habe ein Auto aus Südkorea. Ich habe die geilste Karre überhaupt.“

Dass „Matuschke“ den Erfolg der Band, mit der MTV eines der legendären „Unplugged“-Konzerte aufnehmen möchte, nicht verstehen kann, hat er bereits sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Doch offenbar hatte sich der Moderator in Rage geredet. „Bei einer Boyband unplugged, allein das ist ja schon paradox“, schimpft er und legt nach: „Dann geben diese kleinen Pisser auch noch damit an, dass sie von Coldplay ‚Fix You‘ gecovered haben. Wo ich sage: ‚Das ist Gotteslästerung!‘ Das sage ich als Atheist. Das ist Frevel. Dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen für die nächsten 20 Jahre.“

Bayern3 reagierte in einer Stellungnahme auf die Vorwürfe und stellt sich schützend vor den Moderator. „In der Sendung ‚Matuschke – der etwas andere Abend‘ hat Moderator Matthias Matuschik seine persönliche Meinung zu der sehr erfolgreichen südkoreanischen Band BTS und deren Cover des Coldplay Songs „Fix You“ im Rahmen ihres Unplugged-Konzerts geäußert und viele von euch haben sich darüber beschwert. Es ist Charakter dieser Sendung und auch des Moderators, seine Meinung klar, offen und ungeschminkt zu äußern“, heißt es. „In diesem Fall ist er aus dem Versuch heraus, seine Meinung ironisch-überspitzt und mit übertrieben gespielter Aufregung darzustellen, in seiner Wortwahl übers Ziel hinausgeschossen und hat damit die Gefühle der BTS Fans verletzt.“ Das hätte er in keiner Weise beabsichtigt und hätte nur seinen Unmut über die oben genannte Coverversion äußern wollen.

Der Radiosender betont, dass es sich um eine persönliche, geschmackliche Meinung handele, die nicht im Zusammenhang mit der Herkunft und des kulturellen Backgrounds der Band stehe. „Die Geschichte von Matthias und sein Handeln in der Vergangenheit (wie z.B. sein Engagement in der Flüchtlingshilfe und sein stetiger Einsatz gegen Rechtsextremismus) zeigen aber deutlich, dass ihm Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in jeder Form absolut fernliegen“, heißt es in der Stellungnahme.