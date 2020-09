Anzeige

Es ist ein Video, das gerade einmal zwei Sekunden lang ist, aber für minutenlange Lacher sorgt: Eine junge Frau kniet vor einem Schwan. Sie kommt dem Tier immer näher, lässt sich unbefangen dabei filmen. Was direkt auffällt: Die Frau trägt zwar einen Mund-Nasen-Schutz, jedoch bedeckt dieser nicht ihre Gesichts- sondern ihre Kinnpartie. Plötzlich geht alles ganz schnell: Denn der Schwan schnappt nach der Frau. Jedoch beißt er sie nicht ins Gesicht, wie man im ersten Moment annehmen möchte, sondern zerrt an der herunterhängenden Maske und lässt diese beeindruckend präzise genau auf ihre Mund-Nasen-Partie zurückschnappen. Die Frau erschreckt sich dabei so sehr, dass sie kurzerhand nach hinten purzelt, über die kuriose Situation jedoch lachen muss.

Vor gerade einmal zwei Tagen wurde der Clip bei Twitter von einem Nutzer namens “Vénom” gepostet - seitdem wurde das Video knapp 200.000 mal geliked und mehr als 60.000 mal retweeted.

Auch das Social-Media-Team der Deutschen Bahn kam nicht umhin, den tierischen Internet-Hit auf dem Twitter-Account des Unternehmens zu teilen. Und mit Blick auf die andauernde Kontroverse mit Maskenverweigern im Regional- und Fernverkehr konnten sich die Verantwortlichen einen augenzwinkernden Seitenhieb gegen Skeptiker und Verweigerer nicht nehmen lassen. Denn im Retweet der Deutschen Bahn heißt es ironischerweise: “Wir denken gerade über Bordtiere nach”.

Mit diesem skurrilen Vorschlag spielt das Unternehmen auf eine - sicherlich nicht ganz ernst gemeinte - Verbesserungsmöglichkeit zur Einhaltung der Maskenpflicht während der Corona-Pandemie an. Bei den Nutzern kommt die Idee - ob ernst gemeint, oder nicht - sehr gut an: Neben mehr als 27.000 Likes in weniger als 24 Stunden, häufen sich zahlreiche Kommentare, die den “Bordtier”-Vorschlag unterstützen.

Maskenverweigerer bereiten dem Bordpersonal des Nah- und Fernverkehrs seit Einführung der Maskenpflicht enorme Probleme: Um gegen Maskenverweigerer vorzugehen, setzt die Deutsche Bahn auf Unterstützung durch die Bundespolizei.