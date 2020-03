“Masked Singer” pausiert wegen Corona: So reagieren Opdenhövel und Moschner

Anzeige

Wegen zwei Coronavirus-Erkrankungen im “The Masked Singer”-Team fällt die Rateshow an diesem Dienstag (31. März) sowie am kommenden Dienstag (7. April) aus. Erst am 14. April soll es mit der Sendung weitergehen. Statt einer neuer Folge der zweiten Staffel wird an diesem Dienstag die erste Folge der ersten Staffel im Fernsehen wiederholt.

Auch wenn alle Beteiligten Verständnis für die Verschiebung haben, sind viele doch auch traurig darüber. So schreibt der Moderator der Sendung, Matthias Opdenhövel, zu einem Foto auf Instagram, das ihn mit dem Faultier zeigt: “Fauli und ich sind auch ganz traurig, dass wir pausieren müssen. Aber Sicherheit und Gesundheit gehen natürlich vor. Gute Besserung an unsere beiden Teammitglieder! Wir hoffen, dass wir am 14.4. zurück sind! Bis dahin, bleibt alle gesund!"

Kommentiert hat das auch Jurymitglied Ruth Moschner mit den Worten: “Wir drücken allen die Daumen und freuen uns auf den 14.! Bleib gesund, lieber Matthias!!”

In einem eigenen Instagram-Post schreibt sie außerdem zu einem Selfie von sich: “Wir hätten euch gerne weiterhin bespaßt und Freude gebracht, aber die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter geht vor.” Außerdem berichtet sie, dass sie freiwillig in Quarantäne geht, beruhigt aber ihre Fans: “Mir selbst geht es prima. Ich hatte keinen Erstkontakt zu den Personen, habe aber alle, die ich danach getroffen habe, dennoch informiert. Den beiden Erkrankten und allen anderen natürlich auch, wünsche ich von Herzen gute Besserung! Herzliche Grüße eure Tante Ruth”.

RND/hsc