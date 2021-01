„Masked Singer“: Neue Staffel schon im Februar

Anzeige

Unterföhring. Nun steht fest, wann es mit „Masked Singer“ weitergeht: Die nächste Staffel der Live-Sendung wird schon im kommenden Monat starten. Wie ProSieben am Sonntag bekannt gab, läuft die vierte Staffel ab dem 16. Februar, immer 20.15 Uhr auf ProSieben. Sechs neue Folgen seien insgesamt geplant.

Die Jury, in der in der vergangenen Staffel Sonja Zietlow und Bülent Ceylan saßen, kehrt in alter Besetzung zurück: Ruth Moschner, Rea Garvey und wöchentlich wechselnder Rate-Gast spekulieren, wer unter den den zehn neuen Kostümen steckt.