„The Masked Singer“ geht am Montagabend ins Halbfinale

„The Masked Singer“ feiert das Halbfinale – allerdings nicht wie gewöhnlich am Dienstag sondern am Montagabend. Die Musikshow mit Sonja Zietlow und Bülent Ceylan im Rateteam läuft heute (16. November) um 20.15 Uhr bei ProSieben.

„Masked Singer“: Diese Kostüme sind noch dabei

Noch immer in Rennen sind das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, die Katze, das Nilpferd und das Skelett. Hinter letzterer Kostümierung vermuten einige Fans die Sängerin Sarah Lombardi. Die Musikerin sagte ProSieben zu den Gerüchten: „'The Masked Singer' ist eine tolle Show, die ich gerne verfolge. Das Skelett singt toll! Dass ich darunter vermutet werde, freut mich natürlich. Ich könnte mir gut vorstellen, auch mal an der Show teilzunehmen." Ob sie hinter der Maskierung steckt, wird sich also erst am Montagabend oder im Finale herausstellen.

„The Masked Singer“: Ferres und Meis bei „Late Night Berlin“

Im Anschluss des Halbfinales wird Klaas Heufer-Umlauf den frisch demaskierten Kandidaten in seiner Talkshow „Late Night Berlin“ (23.10 Uhr) interviewen, wie der Sender bekannt gab. Außerdem wird der Moderator mit den Finalisten sprechen und alle bisherigen Kandidaten, darunter Veronica Ferres (Die Biene) und Sylvie Meis (Das Alpaka), im Studio zu Gast haben.