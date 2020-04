Anzeige

Anzeige

Köln. Am Dienstagabend steigt das große Finale der zweiten Staffel von “The Masked Singer” (Pro7). Dann fallen die Masken der letzten vier Finalisten. Noch im Rennen sind der Hase, der Wuschel, das Faultier und der Drache. Die Show beginnt mit einem großen Opening, an dem noch mal alle bereits ausgeschiedenen Promis wie Stefanie Heinzmann, Franziska Knuppe, Caroline Beil, Rebecca Immanuel und Dieter Hallervorden teilnehmen werden. Nur Angelo Kelly bleibt in Irland.

Danach treten alle vier Finalisten gegeneinander an, der bisherige Duellmodus entfällt. Nach dem ersten Auftritt muss der maskierte Sänger mit den wenigsten Stimmen (abgestimmt wird per Pro7-App) gehen. Danach performen die letzten drei einen weiteren Song. Erneut dürfen die Zuschauer abstimmen, welcher Promi seine Maske fallen lassen muss. Im großen Finale treten dann die beiden letzten Kandidaten in einer dritten Runde gegeneinander an. Der Sieger der zweiten Staffel von “The Masked Singer” wird dann gegen Mitternacht feststehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“The Masked Singer”: Bei den Buchmachern führt das Faultier

Bei den Buchmachern für den Gewinn der Sendung am höchsten im Kurs ist das Faultier: Seine Quote beträgt im Schnitt 1,3. Gewinnt das Faultier, zahlen die Buchmacher die geringsten Gewinne aus – somit ist seine Chance auf einen Sieg am wahrscheinlichsten. Auch dem Drachen räumen die Buchmacher vergleichsweise hohe Chancen auf den Sieg ein. Seine Quote liegt bei 4,7 und demnach auf Platz zwei hinter dem Faultier. Nur auf dem dritten Rang landet der Wuschel mit einer durchschnittlichen Quote von 9,8, vor dem Hasen mit 13,0.

Vorjahresgewinner Max Mutzke ist Rategast

Im Finale wird Vorjahresgewinner Max Mutzke das Rateteam um Ruth Moschner und Rea Garvey unterstützen. In einem Interview mit Pro7 erinnert er sich an letztes Jahr: “Für mich persönlich war das Publikum das absolute Stimmungsbarometer, wie meine Performance rüberkommt. Und ich erinnere mich an einen Auftritt, bei dem es zweimal Standing Ovations gab. Das war ein wahnsinniger Adrenalinschub und wie eine Glückshormondroge. Deshalb finde ich es voll schade, dass die Promis das, aufgrund von Corona, in diesem Jahr nur einmal erleben durften.”