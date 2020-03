Anzeige

Köln. Am Dienstagabend geht die Musikrateshow “The Masked Singer” (Pro7) in die zweite Runde. Erneut schlüpfen zehn Prominente in ausgefallene Kostüme und singen bekannte Songs. Im letzten Jahr bei den meisten Kostümen recht schnell klar, wer darunter steckt. Das soll dieses Mal verhindert werden, indem man die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht hat.

“Wir waren in der ersten Staffel sehr gut vorbereitet. Trotzdem hatten wir den einen oder anderen Moment, wo wir überrascht waren, mit wie viel Kreativität man uns hinterher war”, sagt Pro7-Senderchef Daniel Rosemann zum Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). “Wir haben dann doch noch ein-zwei Lücken geschlossen. Aber ich kann natürlich nicht sagen welche”, erklärt Rosemann.

“The Masked Singer”: Stimmen werden noch mehr verfremdet

Nach RND-Informationen hatten Redaktionen teilweise Fotografen darauf angesetzt, den abgedunkelten Limousinen mit den verkleideten Promis nach den Shows hinterher zu fahren, um sie beim Aussteigen zu fotografieren. Waren die Teilnehmer letztes Jahr noch in Hotels und Appartementwohnungen untergebracht, sind dieses Mal unter anderem auch Privatunterkünfte dabei, die beim Onlineanbieter Airbnb gefunden wurden. Auch sollen dieses Jahr noch mehr Limousinen eingesetzt werden, damit man nicht mehr nachvollziehen kann, in welcher Promis sitzen und in welcher nicht.

Eine weitere Änderung: Der Gesang der verkleideten Promis ist echt, aber wenn sie sprechen, ist die Stimme verfremdet. Mithilfe von Computerprogrammen gelang es letztes Jahr, die verfremdeten Stimmen in ihre Originalstimme umzuwandeln. Das soll dieses Jahr nicht mehr möglich sein, weil die Stimmen doppelt verzerrt und verfremdet werden.

Die offensichtlichste Änderung betrifft das Studiogelände in den Kölner MMC-Studios. Sollten letztes Jahr noch schwarze Stellwände vor allzu neugierigen Blicken schützen, wurde dieses Mal bereits vor einer Woche ein hoher Holzzaun um das Studio gebaut.