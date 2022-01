Ein Affe gibt der Yakuza Saures: „Marvel’s Hit-Monkey“ bei Disney+

Anzeige

Die Sache ist schon äußerst blutig – eine Trickfilmserie, aber definitiv keine für Kinder. Die blauhaarige Zwergin, die den Affen gerade noch auf das Förderband einer Säge gespannt hatte, wird kurz danach selbst mitten entzwei gesägt. Der Affe träumt hernach schlecht. Und sein Anführer wirft ihm im Traum vor, bloß eine alte Frau getötet zu haben, was definitiv nicht in Ordnung sei.

Auch der Anführer ist indes tot. Gestorben wie alle aus dem Volk des Affen, erschossen von einem Söldnerkommando direkt an den heißen Quellen, in denen sie den US-Killer Bryce gesund gepflegt hatten. Der Affe hatte zuvor die klassische Warnung aller Ureinwohner der Filmgeschichte an die Seinen gerichtet: „Der Mann ist böse. Es werden mehr kommen.“

Jener Bryce war zu Beginn der neuen Marvel-Serie „Hit-Monkey“ (Killeraffe) – nach den Comics von Daniel Way (Text) und Dalibor Talajic – nach Japan gekommen, um einen „Job“ zu erledigen. Der Killer, eine nimmermüde Quasselstrippe (im Original gesprochen von Jason Sudeikis), kennt keine Skrupel und keine Moral. Sein „Ziel“ war ein guter Politiker, der für Gerechtigkeit eintrat und die Korruption im Land beseitigen wollte. Seine Auftraggeber dagegen stammten von der dunklen Seite der Macht, und sie versuchten nach dem geglückten Anschlag auch den Killer loszuwerden.

Was sie am Ende sogar schafften, nur dass Bryce‘ geschwätziger Geist jetzt untrennbar mit dem überlebenden Affen verbunden ist, der sich durch diese Verschmelzung ab sofort als Virtuose an Flinten und Pistolen erweist und auch mit den Fäusten schneller zuschlägt als Lucky Lukes Schatten je schießen könnte. Während der Polizist Ito (Nobi Nakanishi) und seine Partnerin Haruka (Ally Maki ) nach den Mördern und Hintermännern des Attentats auf den Politiker suchen, ist das grün schimmernde Bryce-Phantom dem Hit-Monkey behilflich, die Mörder seines Stammes zu finden. Zwei Fälle, die im Grunde einer sind – die Spur führt zur Yakuza, der japanischen Mafia. Und: Action!

Auf den „Hit-Monkey“ muss man sich einlassen

Man hat‘s nicht einfach als Publikum. Einen solchen Gefechtsaffen für bare Münze zu nehmen, braucht auch für hartgesottene Marvel-Fans ein Weilchen länger als bei Spider-Man, Wolverine oder Captain Marvel. Dazu kommen in der Serie von Will Speck und Josh Gordon bissige Dobermänner, die dem fliehenden Primaten „Feigling“ zuzischen. Und buddhistische Mönche, die sowohl Tote wie Bryce sehen als auch mit Affen parlieren können. Wie den Zuschauerinnen und Zuschauern, so ergeht es freilich auch den Bösewichten der Serie, denen Hit-Monkey den Garaus zu machen trachtet. Es dauert lange, bis sie sich einen äffischen Assassinen vorstellen können. Was sein Glück ist.

Als der Hit-Monkey etwa aus einem Luftschacht auf einen Casinotisch plumpst, und auf Bryce‘ Anraten zähneknirschend ein Tänzchen hinlegt, wird er für einen dressierten Zirkusprimaten gehalten. Freilich ist er ein Hitzeblitz, der bei jeder Kränkung aus dem Fell zu fahren droht – stets in letzter Sekunde heruntergekühlt durch seinen für andere unsichtbaren Berater. Nach vier der zehn knapp halbstündigen Episoden ist man dann doch „drin“. Nicht so „drin“ wie bei Marvels Realfilmserien „WandaVision“, „Loki“ und „Hawkeye“, aber doch einigermaßen. Man hat von „King Kong“ bis „Planet der Affen“ doch einige Erfahrung mit menschelnden Affen gesammelt.

Japan als Handlungsort wird viel zu beiläufig abgefrühstückt. Es gibt im Tokio dieser Serie Bars, die aussehen, als wäre man in „Lost in Translation“ (2003) und Bill Murray käme gleich rein. Der Affe bekommt einen giftigen Fugu-Kugelfisch serviert und spießt mit einem Samuraischwert gleich zwei Gegner auf einmal auf. Dazu gibt‘s immer wieder Nippon-Pop. All das kratzt aber nur an der Oberfläche. Kultursurfen. „Hit-Monkey“ könnte auch anderswo spielen.

Der Affe allerdings ist Teil der japanischen Mythologie. Als Gaukler gelten die Makaken der heißen Quellen, als Tiere, die gern Menschen wären, sie nachäffen, dabei aber nicht sonderlich erfolgreich sind. Der Hit-Monkey wird in den Schuhen von Homo sapiens sapiens freilich von Episode zu Episode besser. Orang-Utan King Louie aus Disneys „Dschungelbuch“ („Ich möchte so gerne Mensch sein / und trollen durch die Stadt …“) wäre stolz auf ihn. Auch wenn der Hit-Monkey in Tokio eher selten trollt.

„Marvel‘s Hit-Monkey“, Animationsserie, zehn Episoden, von Will Speck und Josh Gordon (ab 26. Januar bei Disney+)