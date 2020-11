Mariella Ahrens spielt Gastrolle in „Unter Uns“

Anzeige

Köln. Schauspielerin Mariella Ahrens („Polizeiruf 110“) wird nächstes Jahr in einer Gastrolle in der RTL-Vorabendserie „Unter Uns“ zu sehen sein. In der Folge, die am 10. Februar 2021 ausgestrahlt werden soll, werde die 51-Jährige eine ehemalige Model-Kollegin der Serienfigur Britta Schönfeld (Tabea Heynig) spielen, teilte die zuständige Agentur mit.

"Attraktives aber nicht sehr nettes Model“

Ahrens setze sich dabei als „attraktives, aber nicht sehr nettes Model in Szene“. In einem Video auf RTL.de sieht man Ausschnitte aus den Dreharbeiten zu der Folge. Darin kommentiert Ahrens auch ihren Auftritt in der Serie: „Ich spiele eine Gastrolle - und was für eine!“