Mariele Millowitsch: „Ich will in Würde alt werden“

Sie ist eine echte Powerfrau: Mariele Millowitsch ist die Tochter einer berühmten Kölner Schauspielfamilie und verkörpert in ihren Rollen gern starke, eigensinnige Charaktere. In der neuen Filmreihe „Klara Sonntag“ (ab 23. April in der ARD) spielt die 65-Jährige eine Bewährungshelferin, die es mit verurteilten Straftätern aus allen Gesellschaftsschichten zu tun bekommt und selbst eine bewegte Vergangenheit hat.

Frau Millowitsch, Sie spielen in der ARD die Bewährungshelferin Klara Sonntag. Was ist das für eine Frau?

Sie ist eine Frau, die am Abgrund gestanden hat. Ich hatte mir „Systemsprenger“ angeschaut, diesen ergreifenden Film mit der hinreißenden Helena Zengel als Mädchen, das eine Kindheit zwischen wechselnden Pflegefamilien und Heimen verbringt. So eine Vergangenheit hat Frau Sonntag. Sie ist durch die Systeme gegangen, hat auf der Straße gelebt, Drogen genommen und irgendwann überdosiert. Doch sie wurde rechtzeitig gefunden, und deshalb ist ihr Credo bis heute: Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich habe zur Vorbereitung sogar eine ausführliche Vita für Frau Sonntag geschrieben.

Ist es üblich, dass Sie so intensiv an der Entwicklung einer Figur mitarbeiten?

Nein, gar nicht, das ist eine Ausnahme. Normalerweise bekommt ein Schauspieler ja ein Buch hingelegt und sagt: Mach ich oder mach ich nicht. In dem Fall war ich von Anfang an dabei. Ich hatte bei einem Gespräch mit Produzent Ivo-Alexander Beck, der jetzt auch „Klara Sonntag“ produziert, gesagt: Ach Ivo, immer diese Krimis. Können wir nicht mal was anderes machen? Kein Krimi, kein Anwalt, kein Arzt. Vielleicht jemand, der eine Tafel ins Leben ruft, um sich um andere zu kümmern? Als er dann die Idee hatte: Bewährungshilfe, habe ich nur gesagt: Wow, ja! Super Idee!

Krimis hören meistens auf, wenn die Handschellen klicken …

Genau, und bei uns geht es dann darum, was passiert, wenn die Täter wieder rauskommen oder eine Bewährungsstrafe kriegen. Es soll auch nicht immer ein Ende in Rosarot geben. Wenn jemand die Auflagen nicht einhält, schickt Frau Sonntag ihn ins Gefängnis zurück.

Haben Sie mit echten Bewährungshelfern gesprochen?

Ja, ich habe in meinem Bekanntenkreis Menschen, die diesen Beruf ausüben, und mich natürlich mit ihnen unterhalten. Die haben mir auch klargemacht, dass der Umgang mit Straftätern nicht einfach ist und man sich kein X für ein U vormachen lassen darf.

Klara Sonntag ist ein Findelkind und elternlos aufgewachsen. Sie hingegen sind Spross einer der berühmtesten deutschen Schauspielfamilien – welchen Stellenwert hat Familie für Sie?

Ohne meine Geschwister wäre ich geliefert. Meine Eltern sind ja schon lange nicht mehr da, aber meine Geschwister sind mir enorm wichtig, wir haben einen starken Verband und reden regelmäßig miteinander. Gerade in der Corona-Krise habe ich wieder gemerkt, wie wichtig die Familie ist, obwohl ich das natürlich schon vorher wusste.

Sie haben in einem Interview erzählt, dass Sie im ersten Lockdown viel gelesen haben. Kamen die Lesetipps von Ihrer Freundin Elke Heidenreich?

Ja klar. Sie war letztens zum Essen da, und wir haben viel über Bücher geredet, da sitze ich natürlich direkt an der Quelle (lacht).

„Klara Sonntag“ war einer der ersten Filme, die Sie nach der Corona-Zwangspause gedreht haben. Wie empfinden Sie Dreharbeiten unter den strengen Hygienebedingungen?

Proben finden mit Maske statt, wir desinfizieren dauernd und werden laufend getestet, und beim Mittagessen sitzt jeder an einem einzelnen Tisch. Das sieht fast aus wie eine Installation, es ist ein bisschen absurd, aber es muss ja sein. Der ganze Tross ist riesig groß geworden, weil alle Beteiligten so viel Platz und Abstand brauchen. Und der Hygienebeauftragte am Set schimpft mit uns, wenn wir etwas nicht richtig machen. Aber das ist ja auch gut so, ich will mir diese Krankheit wirklich nicht zuziehen.

Klara Sonntag spielt in Köln. Mögen Sie es, vor der eigenen Haustür zu drehen?

Oh ja, das ist schon toll. Da kann ich abends nach Hause, und dann ist auch mein Hund in der Nähe. Er ist, wenn ich drehe, unter der Woche bei einer Freundin, die ein Altenheim draußen auf dem Land leitet, und am Wochenende kann ich ihn holen. Jetzt zu Corona-Zeiten reisen zu müssen, wenn man in einer anderen Stadt drehen würde, fände ich außerdem ziemlich gruselig.

Sie sind mitten in der Corona-Krise, im vorigen November, 65 geworden. Machen Sie sich übers Älterwerden Gedanken?

Wenn man anfängt, sich über Falten im Gesicht aufzuregen, ist man verloren, das hat ja keinen Sinn. Ich will in Würde alt werden, auch wenn es nicht immer Spaß macht, sich selbst dabei zuzugucken (lacht), und der Körper müder wird. Ich stelle mir immer eine Sanduhr vor und sehe unten den Riesenhaufen und oben den armseligen Rest, der da durchgeht, bis Schluss ist. Aber das sind keine Sachen, die mich schrecken, sondern im Gegenteil.

Soll heißen …?

Ich sage mir: Jetzt erst recht. Sterben muss ich eh. Warum soll ich mir die Zeit bis dahin versauen? Ich versuche, das Beste daraus zu machen. Ich will Spaß haben und mich an einfachen Sachen freuen.

Zum Beispiel?

An meinem Garten. Ich füttere sehr viel, ich bekomme regelmäßig Besuch von einem Kleiber und ein Dompfaff-Pärchen, und die Eichhörnchen zum Beispiel finden die Erdnüsse, die ich den Vögeln hinstreue, auch super. Daran habe ich eine Riesenfreude.

Aus Ihnen spricht die promovierte Tiermedizinerin. Arbeiten Sie gern mit Tieren am Set? Klara Sonntag hat ja eine Schildkröte …

Ich muss Tiere am Set nicht unbedingt haben, die fühlen sich auch nicht wohl. Bei Schnurzel, der Schildkröte, finde ich es okay – aber Hunde wären für gewöhnlich lieber im Wald als am Set.

Müssen Sie oft die Haustiere Ihrer Freunde kurieren?

Ich sage meinen Bekannten immer: Wenn ihr an dem Tier hängt, fragt jemand anders (lacht). Ich habe 1983 Staatsexamen gemacht, das ist lange her, und ich habe fast alles vergessen. Aber natürlich begleite ich Freunde auch mal zum Tierarzt, denn das Fachchinesisch verstehe ich noch ganz gut. Und Händchenhalten kann ich natürlich immer, darauf verstehe ich mich in jeder Lebenslage gut.

Welche Rolle würde Ihnen noch Spaß machen?

Ich habe mit einem befreundeten Produzenten eine Vereinbarung: Wenn ich 80 bin, will ich Miss Marple spielen – aber auf meine Art, mit kurzen Haaren und Latzhose (lacht).