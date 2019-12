Marco Schreyl kehrt zu RTL zurück - und bekommt eine Nachmittags-Talkshow

Anzeige

Köln. Der Privatsender RTL feilt an seinem Nachmittagsprogramm. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, warten ab dem kommenden Jahr neue Shows auf die Zuschauer. Mit dabei ist neben Oliver Geissen und Steffen Henssler auch der ehemalige RTL-Showmoderator Marco Schreyl.

Starten soll das neue Programm ab dem 10. Februar. Den Anfang machen - wie bislang - um 14 Uhr Sükrü Pehlivan und sein Händlerteam von „Die Superhändler“.

Neu ist dann ab 15 Uhr die Rateshow "Kitsch oder Klasse" mit Oliver Geissen. Kandidatenpaare müssen hier den Wert verschiedener Gegenstände schätzen. Ziel der Show ist es, am Ende den wertvollsten Gegenstand ausgewählt zu haben und den Gegenwert in Bar abzuräumen. Die handverlesenen Gegenstände kommen dabei von „Superhändler“ Antoine Richard, der durch seine Expertise und Anekdoten für Aufklärung und gewollte Verwirrung sorgt, wie RTL mitteilt.

Marco Schreyl moderiert Daily-Talk

Um 16 Uhr gibt es dann ein doppeltes Comeback: Moderator und Journalist Marco Schreyl kehrt zurück zu RTL - aber auch der Nachmittagstalk. In der neuen Talkshow „Marco Schreyl“ sollen von montags bis freitags "gesellschaftsrelevante Themen" im Mittelpunkt stehen, heißt es von RTL. Pro Woche soll es zudem eine Live-Sendung zu einem tagesaktuellen Thema geben.

Schreyl war in den vergangenen Jahren vor allem beim WDR in verschiedenen Sendungen zu sehen und im Radio zu hören. Zuvor war er lange Moderator von RTL-Shows wie etwa DSDS.

Steffen Henssler lässt kochen

"Heiß zur Sache" geht es laut RTL in der neuen Kochshow von Steffen Henssler um 17 Uhr. In „Hensslers Countdown - Kochen am Limit“ lädt der Küchenchef zum Improvisations-Kochduell für selbstbewusste Hobbyköche. Henssler selbst lässt hier die Töpfe ruhen und hat als Spielleiter statt dem Löffel die Stoppuhr und so manche Gemeinheit in der Hand.

"Wir probieren ab Februar etwas Neues am Nachmittag aus und glauben fest daran, dass wir starke Ideen und Formate ins Programm holen" sagt Markus Küttner, RTL-Bereichsleiter für Unterhaltung/Daytime. „Ich bin froh, dass wir so starke und sympathische Gesichter für unsere Daytime gewinnen konnten und freue mich auf eine kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit", so Head of Producer Thorsten Gieselmann.

RND/msc