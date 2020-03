Marco Cerullo: “Ich bin eigentlich nicht so der Trash-TV-Typ”

Anzeige

Anzeige

Köln. Reality-Shows wie "Bachelor in Paradise" oder "Big Brother" leben von Kandidaten, die irgendwie in Erinnerung bleiben. Marco Cerullo ist so ein Kandidat. Der Grund: Er redet einfach drauflos. Im Januar zog er in das RTL-Dschungelcamp, flog aber als allererster raus, was ihn sichtlich mitnahm. Seine Freundin Christina, der er später - ebenfalls im Fernsehen - einen Antrag machte, lernte er bei "Bachelor in Paradise" kennen. Ein Gespräch über die Tücken des Dschungels, die Liebe, seine 31 Cousins und Cousinen und warum er an den Kauf von Thrombosestrümpfen dachte.

Anfang des Jahres waren Sie im Dschungelcamp. Hat Ihnen das gefallen?

Ich habe das Dschungelcamp komplett unterschätzt. Das war wie die Hölle dadrin. Ich habe sieben Kilo abgenommen in einer Woche. Ich hatte die Sendung im letzten Jahr ein bisschen verfolgt, aber die Jahre vorher nie. Ich bin eigentlich nicht so der Trash-TV-Typ. Ich mache das zwar, aber richtig verfolgen tue ich es nicht. Bei den nächsten Projekten werde ich mich ein bisschen besser vorbereiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Haben Sie darüber nachgedacht, warum man Sie als Kandidat nachgefragt hat?

Ich denke schon, dass ich unterhaltsam bin. Ich bin auch ein Typ, der Emotionen zeigt. Christina hat allerdings nochmal einen Schlüssel bei mir gedreht. Vorher war ich so nicht. Vorher habe ich niemanden so recht an mich rangelassen. Aber so ist das, wenn ein besonderer Mensch kommt. Ich mache mir jetzt mehr Gedanken darüber, zum Beispiel eine Familie zu gründen. Ich bin bereit dafür, ich will das in den nächsten Jahren.

Marco Cerullo und seine Freundin Christina Grass. © Quelle: imago images/STAR-MEDIA

Sie sind mit ihrer Freundin ebenfalls in einer Fernsehshow zusammen gekommen, in “Bachelor in Paradise”. Wie war das?

Anzeige

Antwort: Die Zeit danach war vor allem hart. Christina und ich durften uns danach ja lange nicht öffentlich als Paar zeigen. Wir konnten nicht zusammen raus, nicht ins Kino, nicht einkaufen zusammen. Wir haben nur zu Hause gehockt. Ich habe mir schon gedacht, ich muss mir Thrombosestrümpfe kaufen.

Wie geht es weiter mit Ihnen?

Anzeige

Mal gucken, was so kommt. Es gibt bestimmt das ein oder andere Format, auf das ich Bock habe. Autolackierer will ich jedenfalls nicht mehr machen, das habe ich ja gelernt. Da habe ich einen Haken dahinter gemacht. Ich war so unglücklich. Ich mache Sachen, die mir Freude machen.

Für ihre Familie war es sicherlich auch aufregend, Sie in so vielen Fernsehshows zu sehen.

Meine Schwester macht Abi und ist megastolz auf mich und der größte Fan. Mein Bruder macht etwas ganz Normales, der ist Projektleiter für Industriebacköfen. Er unterstützt mich, wo er kann. Und auch meine Eltern lassen mich einfach machen. Mein Vater ist Italiener, meine Mutter ist Polin, ich selbst bin in Deutschland geboren. Ich habe ultraviel Verwandtschaft, weil mein Vater zehn Geschwister hat. Dadurch habe ich insgesamt 31 Cousins und Cousinen, überall auf der Welt - auf Ibiza, in Schweden, Italien, Kanada. Italienisch spreche ich leider so gut wie gar nicht. Polnisch geht schon besser, weil meine Mutter immer Polnisch mit mir redet."

ZUR PERSON: Marco Cerullo wurde in Herrenberg in Baden-Württemberg geboren, wuchs aber bei Koblenz in Rheinland-Pfalz auf, was man auch hört. Cerullo ist gelernter Autolackierer und war “Mister Rheinland-Pfalz”. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine Teilnahme an diversen Reality-Formaten, darunter das RTL-Dschungelcamp. Seine Verlobte Christina lernte er - wie könnte es anders sein - im Fernsehen bei “Bachelor in Paradise” kennen.





Jonas-Erik Schmidt/dpa/RND