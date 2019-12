Märchen, Fantasy und Helene Fischer: Das läuft am 1. Weihnachtstag im Fernsehen

Anzeige

20:15 Uhr, ProSieben, Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Fantasymärchen

München. Der Zauber-Zoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie...

20:15 Uhr, ZDF, Die Helene Fischer-Show, Show

Deutschlands populärste Entertainerin, Helene Fischer, präsentiert am 1. Weihnachtsfeiertag ihre große Show mit nationalen und internationalen Gästen. Sie hat für ihr Publikum wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, mit einer Mischung aus viel Musik, spektakulärer Artistik und eindrucksvollen Musical-Inszenierungen. Jede Menge nationale und internationale Musikgäste werden gemeinsam mit ihr noch nie dagewesene Duette präsentieren, und für jede Menge Emotionen und Gänsehautmomente sorgen.

20:15 Uhr, RTL, Ich - Einfach unverbesserlich 3, Digitaltrickkomödie

Gru ist von der Anti-Verbrecherliga ausgeschlossen worden, weil er den Superschurken Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte. Zuhause genießt er jetzt die Zeit mit den Kids und Lucy. Als er jedoch erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat, droht das Idyll zu platzen. Dru ist nämlich das genaue Gegenteil von Gru und zudem extrem erfolgreich. Und dann taucht auch noch Balthazar wieder auf und die Brüder müssen an einem Strang ziehen.

20:15 Uhr, ONE, Lotte am Bauhaus, Historiendrama

Weimar, 1921: Das Leben der 20-jährigen Lotte Brendel (Alicia von Rittberg) scheint vorbestimmt zu sein. Ihr Vater sieht sie als künftige Ehefrau und Mutter an der Seite eines Mannes, der den elterlichen Tischlereibetrieb übernehmen soll. Doch die eigenwillige und künstlerisch begabte Lotte schließt sich gegen den Willen ihrer Familie einer Gruppe junger Künstler an, bewirbt sich am Bauhaus und wird angenommen. Das Weimarer Bauhaus unter der Leitung des visionären Walter Gropius hat den Anspruch, nicht nur Kunst und Handwerk zu verbinden, hier soll auch der "Neue Mensch" seinen Platz finden.

20:15 Uhr, RTL 2, Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht (1), Fantasydrama

Nach einer traumhaften Hochzeit auf dem Anwesen der Cullens reisen Bella (Kristen Stewart) und Edward (Robert Pattinson) nach Rio de Janeiro und verbringen dort ihre Flitterwochen. Auf einer einsamen Insel vor Rio geben sie sich endlich ihrer so lange unterdrückten Leidenschaft hin. Schon bald entdeckt Bella, dass sie schwanger ist. Doch das Baby scheint nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Leben zu gefährden. Während der verhängnisvollen Geburt erfüllt Edward schließlich Bellas Wunsch, unsterblich zu werden, um sie so vor dem Tod zu bewahren.

