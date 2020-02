Manipuliertes Foto: Was ist bloß in den MDR gefahren?

Anzeige

Anzeige

Es ist die klassische Erregungsroutine in Sachsen: Rechte “Trauermarschierer” instrumentalisieren die Erinnerung an die Bombennacht von 1945, Tausende protestieren dagegen, der MDR berichtet. So weit, so normal an einem 13. Februar in Dresden. Doch ein Zuschauer der MDR-Sendung “Sachsenspiegel” stutzt: Auf einem Hintergrundfoto im Studio, nur etwa zwei Sekunden im Bild zu sehen, fällt ihm ein Detail auf: Ein Transparent von Gegendemonstranten ist leer. Ein weißes Viereck.

Hallo @MDR_SN @mdrde, ohne redaktionellen Hinweis wurde von Ihnen der Inhalt eines Transparentes bei #dd1502 herausretuschiert. Zu sehen in diesem Video bei Minute 2:29.https://t.co/OTCas65fRS



Warum verändern Sie willentlich ohne Hinweis den Inhalt des Transparentes? pic.twitter.com/10QaSKal7i — Vincent (@VincentRekceoh) February 16, 2020

Ein leeres Demoplakat? Vergleiche mit dem Originalfoto zeigen: Der MDR hat das Bild manipuliert - es fehlt der Kopf des Hitler-Attentäters Georg Elser. “Georg Elser Brigade” stand ursprünglich auf dem Plakat. Herausretouschiert. Aufregung in den sozialen Medien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hat der MDR vorsätzlich das Porträt einer antifaschistischen Ikone entfernt? Jenes Widerstandskämpfers also, der am 8. November 1939 versucht hatte, Adolf Hitler mit einer selbst gebauten Bombe im Münchner Bürgerbräukeller zu töten und dann 1945 im KZ Dachau ermordet worden war?

Der MDR sprach zunächst von einem “Fehler in der Bildbearbeitung”. Und goss mit dieser unglaubwürdigen Erklärung erst Recht Öl ins Feuer. Ein “Fehler”? Das klang allzu plump. Nach einem Versehen. Nach Beatrix von Storch, die im Jahr 2016 ihre Aussage, man dürfe zur Verteidigung der Grenzen gegen herannahende Migranten auch auf Frauen und Kinder schießen, mit der absurden Begründung erklärt hatte , sie sei “auf der Maus ausgerutscht”.

Anzeige

Aus einer Petitesse wird ein politischer Vorgang

Und so wurde aus einer gestalterischen Petitesse ein politischer Vorgang. Der MDR muss sich des Verdachtes erwehren, er habe absichtlich ein antifaschistisches Plakat zensiert. Der Sender bemüht sich zu versichern, es habe keine "redaktionellen Gründe” gegeben. Ein Bildbearbeiter habe versucht, “das gewählte Foto so zu bearbeiten, dass es in den dafür vorgesehenen Rahmen passte”. Dies sei “ohne Rücksprache mit der Redaktion” geschehen. Man entschuldige sich. Doch der Schaden ist immens.

Anzeige

Auch diese zweite Begründung klingt schauerlich unglaubwürdig. Denn für die Frage, ob das Bild “in den dafür vorgesehenen Rahmen passt”, spielt es keinerlei Rolle, ob Elser zu sehen ist oder nicht. Am Bildformat ändert sich ja nichts:

Die politischen Sensoren sind empfindlich eingestellt

Die Aufregung zeigt vor allem eines: wie angespannt die Nerven sind. Wie nervös die Gesellschaft reagiert, wenn es um die Frage geht, wie unabhängig und politisch neutral Sender über die heftiger werdenden politischen Grabenkämpfe vor allem im Osten der Republik berichten. Sowohl links als auch rechts im politischen Spektrum sind die politischen Sensoren derzeit extrem empfindlich eingestellt.

Dass man dem MDR überhaupt zutraut, ein Foto aus inhaltlichen Gründen zu manipulieren, weil es nicht in eine vermutete politische Agenda passt, zeigt deutlich, wie vergiftet das Klima und wie belastet das Vertrauen in die Medien ist. Auch mit Photoshop geht Verantwortung einher.

Anzeige

Für Bildjournalismus gibt nur eine Regel: keine Manipulationen

Natürlich: Es ist nur ein illustrierendes Foto. Es ist nur zwei Sekunden im Bild. Aber tatsächlich muss man fragen: Was ist bloß in den MDR gefahren? Beim journalistischen Umgang mit Fotos gibt es nur ein einziges Gesetz. Und das lautet: keine Manipulationen. Keine Eingriffe. Keine Veränderungen im Bildjournalismus. Mit Photoshop geht Verantwortung einher.

Es ist wahrscheinlicher, dass der MDR-Mitarbeiter nicht aus politischen, sondern aus ästhetischen Gründen gehandelt hat. Dass er dachte: “Den Fleck da entferne ich lieber, sieht besser aus.” Eine dumme Idee war es dennoch. Denn auf diese Weise befeuert der MDR den schwelenden Verdacht, dass Medien, Polizei und Behörden speziell in Sachsen auf dem rechten Auge weiger scharf sehen als auf dem linken. Und die Wirklichkeit lässt sich nicht per Mausklick ästhetisieren.

Gerade in Instagram-Zeiten, in denen fast jedes Foto per Mausklick leicht in das Gegenteil seiner selbst zu verwandeln ist, ist Glaubwürdigkeit im Umgang mit Bildern und Fakten das höchste Gut einer Redaktion. Der MDR hat dieses Gut leichtfertig und unnötig aufs Spiel gesetzt. Auch wenn der Anlass nichtig ist: Dem Vertrauen in sorgfältig arbeitende Redaktionen hat der Sender einen Bärendienst erwiesen. Gerade von einem öffentlich-rechtlichen Sender darf man mehr Sensibilität erwarten.