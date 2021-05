„maischberger. die woche“: Gäste und Thema der nächsten Sendung

Annalena Baerbock ist die jüngste Bewerberin für das höchste Regierungsamt in Deutschland und fordert die „sozial-ökologische Neubegründung unserer Marktwirtschaft“. Wie will sie das Ziel erreichen und welcher politischer Koalitionspartner käme dafür in die engere Auswahl? Das wird mit der grünen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock diskutiert.

Die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter ist mit der Behandlung von Künstlern in der Corona-Krise unzufrieden. Entgegen der vielen Konzepte und Modellversuche habe sich die Politik „immer stärker als kulturfern, geradezu als kulturverachtend“ gezeigt. Was die Künstlerin von der Bundesregierung in Corona-Zeiten erwartet, erklärt sie in der Sendung mit Sandra Maischberger.