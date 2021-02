„Mainz bleibt Mainz“: Weniger Interesse am TV-Karneval in der Pandemie

Anzeige

Anzeige

Mainz. Trotz der Corona-Pandemie mussten Fastnacht-Fans in diesem Jahr nicht auf den Fernsehklassiker „Mainz bleibt Mainz“ verzichten - jedoch schalteten so wenige Menschen ein wie nie zuvor. Im Schnitt 5,07 Millionen Zuschauer verfolgten am Freitagabend die fast dreistündige Sendung, was dem Ersten einen Marktanteil von 16,4 Prozent einbrachte. Der für die ARD federführende Südwestrundfunk (SWR) zeigte sich dennoch „angesichts der besonderen Bedingungen sehr zufrieden“.

Schon im vergangenen Jahr war mit 5,46 Millionen Zuschauern ein Tiefpunkt erreicht worden. Der Marktanteil lag damals jedoch bei 20,5 Prozent, was dem ZDF zur besten Sendezeit den Quotensieg bescherte. ARD und ZDF strahlen die Sitzung abwechselnd aus - immer am Freitag vor Rosenmontag. Die Quoten sind über die Jahrzehnte stark gesunken.

Mainz bleibt Mainz, lacht aber nicht

Gestrichen wurde bei „Mainz bleibt Mainz“ diesmal der sonst übliche Zusatz „wie es singt und lacht“ - wegen der Einschränkungen und Nöte, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind. Der TV-Klassiker wurde nicht wie sonst live übertragen, sondern war im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz ohne Publikum aufgezeichnet worden - und kürzer. Live-Gesang im Saal gab es nicht, Videos zu den Musikbeiträgen waren vorher im Freien gedreht worden. Im Saal saßen nur wenige Menschen, Lacher wurden vom Band eingespielt.

„Wir freuen uns sehr, dass das Publikum diese außergewöhnliche Sendung in außergewöhnlichen Zeiten angenommen hat. Es war der ARD und dem SWR wichtig, die "Mutter aller Fernsehsitzungen" trotz Pandemie nicht ausfallen zu lassen“, bilanzierte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler.

Anzeige

Viele Beiträge zur Pandemie

Vieles drehte sich bei den Beiträgen um die Corona-Pandemie. So schlüpften die Fastnachter Florian Sitte, Johannes Bersch und Adi Guckelsberger für eine „Corona-Krisensitzung“ in die Rollen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Anzeige

Die Zuschauer durften außerdem einen Klassiker aus der Geschichte von „Mainz bleibt Mainz“ wählen - und stimmten für das Lied „Heile, heile Gänsje“ der Mainzer Fastnachtslegende Ernst Neger (1909-1989), das dieser erstmals 1952 präsentiert hatte.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Home-Schunkeling“

Mit diesem Lied feiert auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), wie sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. Ansonsten empfahl sie den Narren in diesem Jahr „Home-Schunkeling“ und bat darum, sich an den tollen Tagen an die Corona-Regeln zu halten.

Den Fernsehquotensieg holte sich am Freitagabend wieder das ZDF, wo diesmal die üblichen Freitagskrimis liefen. „Der Staatsanwalt“ lockte ab 20.15 Uhr 6,97 Millionen Menschen vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 21,0 Prozent entsprach. Bei der „SOKO Leipzig“ waren es ab 21.15 Uhr 5,50 Millionen (16,9 Prozent).