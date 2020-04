Macaulay Culkin spielt in “Kevin Allein zu Haus“-Remake mit

Anzeige

New York. In der Rolle des “Kevin” wurde Macaulay Culkin Anfang der Neunzigerjahre weltberühmt. Jetzt soll der inzwischen 39 Jahre alte Schauspieler für ein Remake von “Kevin - Allein zu Haus” zurück auf die Bildschirme kehren. Wie die britsche “Sun” berichtet, soll Culkin einen Gastauftritt in einer Neuauflage bekommen, die vom Streamingdienst Disney+ produziert wird.

Um den Schauspieler an Bord des Projektes zu bekommen, sollen die Studiobosse von Disney keine Kosten und Mühen gescheut haben. Culkins Gage soll sich nach Informationen der Zeitung auf etwa 2,5 Millionen US-Dollar belaufen.

Alles wird anders

Wie genau Culkin in dem Remake in Erscheinung treten wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass sich die Handlung grundlegend von der des Originals unterscheiden soll. Rob Delaney und Ellie Kemper spielen darin ein Paar, das versucht, ihr Zuhause vor dem finanziellen Ruin zu retten. Dafür fängt es mit einem Kind, das ein wertvolles Erbstück gestohlen hat, einen Krieg an. Die Hauptrolle übernimmt der elfjährige „Jo Jo Rabbit“-Star Archie Yates.

Macaulay Culkin war bereits 2018 noch einmal als “Kevin” in Erscheinung getreten. In einem Werbespot für den US-Konzern Google spielte er die Szenen aus “Kevin - Allein zu Haus” noch mal nach.

RND/msc