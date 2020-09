"Lucifer" Staffel 6: Finale Staffel mit zehn Episoden geplant - fünfte Staffel läuft derzeit auf Netflix

Anzeige

Aktuell ist die fünfte Staffel der Netflix-Serie “Lucifer” zu sehen. Bereits im Juni hat der Streamingdienst bekanntgegeben, dass es noch eine sechste, letzte Staffel geben wird - dann ist Schluss. “Der Teufel hat uns dazu gebracht”, heißt es in einem offiziellen Tweet dazu.

Und wie “TV Line” nun berichtet, soll das Staffelfinale mit nur zehn Episoden verhältnismäßig kurz ausfallen. Das sind ganze sechs Folgen weniger als in Staffel fünf, die in zwei Hälften aufgeteilt wurde. Die Serie dreht sich um Lucifer, dem es in der Hölle zu langweilig wird und der deshalb auf der Erde einen Nachtclub öffnet und betreibt.