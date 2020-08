“Love Island”: Sendetermine im TV – alle Infos zur neuen Staffel

Anzeige

Anzeige

Die Dating-Reality-Show “Love Island” startet in eine neue Staffel. Ab 31. August sind die neuen Folgen bei RTL 2 im Programm, parallel dazu können Zuschauer auch digital auf TVNow einschalten. Hier erhalten Sie den Überblick aller Sendetermine und weitere Informationen zur Show.

“Love Island”: Wann laufen die Folgen?

Los geht es mit Staffel vier der Verkuppel-Show am Montag, 31. August, zur Primetime um 20.15 Uhr. Danach läuft eine neue Folge von “Love Island” immer werktags und sonntags um 22.15 Uhr auf RTL 2.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Über TVNow sind die Folgen auch als Stream zu sehen. Auf dem Streaming-Portal ist jede neue Folge sieben Tage lang kostenlos abrufbar, danach wird ein Premium-Account benötigt.

Alle Sendetermine und Sendezeiten in der Übersicht:

Folge 1 Montag, 31.8.2020 20.15 Uhr Folge 2 Dienstag, 1.9.2020 22.15 Uhr Folge 3 Mittwoch, 2.9.2020 22.15 Uhr Folge 4 Donnerstag, 3.9.2020 22.15 Uhr Folge 5 Freitag, 4.9.2020 22.15 Uhr Folge 6 Sonntag, 6.9.2020 22.15 Uhr Folge 7 Montag, 7.9.2020 22.15 Uhr Folge 8 Dienstag, 8.9.2020 22.15 Uhr Folge 9 Mittwoch, 9.9.2020 22.15 Uhr Folge 10 Donnerstag, 10.9.2020 22.15 Uhr Folge 11 Freitag, 11.9.2020 22.15 Uhr Folge 12 Sonntag, 13.9.2020 22.15 Uhr Folge 13 Montag, 14.9.2020 22.15 Uhr Folge 14 Dienstag 15.9.2020 22.15 Uhr Folge 15 Mittwoch, 16.9.2020 22.15 Uhr Folge 16 Donnerstag, 17.9.2020 22.15 Uhr Folge 17 Freitag, 18.9.2020 22.15 Uhr Folge 18 Sonntag, 20.9.2020 22.15 Uhr Folge 19 Montag, 21.9.2020 22.15 Uhr Folge 20 Dienstag, 22.9.2020 22.15 Uhr Folge 21 Mittwoch, 23.9.2020 22.15 Uhr Folge 22 Donnerstag, 24.9.2020 22.15 Uhr Folge 23 Freitag, 25.9.2020 22.15 Uhr Folge 24 Sonntag, 27.9.2020 22.15 Uhr Folge 25 Montag, 28.9.2020 22.15 Uhr

Worum geht’s bei “Love Island”?

Anzeige

Bei “Love Island” dreht sich nach Senderangaben alles um “heiße Flirts und wahre Liebe”. Vier Wochen lang begeben sich Single-Frauen und -Männer auf die Suche nach dem perfekten Partner. Isoliert von der Außenwelt beziehen die Kandidaten, “Islander” genannt, eine Villa auf Mallorca, wo sie in mehreren Wettbewerben ums Weiterkommen kämpfen. Dabei müssen sich die Teilnehmer immer wieder neu verkuppeln. Wer Single bleibt, fliegt. Das Paar, das am Ende der Show übrig bleibt, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Während des Aufenthalts in der Villa erhält jeder Single ein Smartphone, über das andere Kandidaten kontaktiert werden können. Zudem erhalten die Teilnehmer so Ankündigungen über bevorstehende Wettbewerbe, Dates oder Neuverkuppelungen.

Anzeige

Wer sind die Kandidaten bei “Love Island”?

Das sind die weiblichen Singles, die als Kandidatinnen bei Staffel vier von “Love Island” mitmachen:

Anna (24), Sachbearbeiterin aus Köln

Aurelia (23), Hotelfachfrau aus Frankfurt am Main

Chiara (23), Studentin aus Eckental

Geraldine (24), Studentin aus Bergheim

Melina (23), angehende Studentin aus Köln

Pia (25), Angestellte aus Köln

Über die männlichen Kandidaten ist bislang noch nichts bekannt.

Anzeige

Wer moderiert “Love Island”?

Jana Ina Zarrella führt erneut als Moderatorin durch die vierte Staffel von “Love Island”. Doch auch die Dating-Show bleibt nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie verschont. Gerade auf Mallorca, wo Urlaub in diesem Jahr nicht ohne Weiteres möglich ist, müssen strenge Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln beachtet werden. Laut Zarrella sei man sich der besonderen Situation bewusst und stehe im ständigen “Austausch mit den mallorquinischen Behörden”, die dem Sender letztlich grünes Licht für die Dreharbeiten auf der Insel gaben.

Privat habe die Moderatorin, die mit dem früheren “Bro’Sis”-Sänger verheiratet ist, die Zeit im Corona-Lockdown übrigens genossen. “Man wurde gezwungen, die Handbremse zu ziehen. Einfach zu Hause bleiben und nichts machen.” Trotzdem sei sie nun froh, dass es mit “Love Island” zurück auf die große Fernsehbühne geht.