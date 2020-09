„Love Island“-Moderatorin Jana Ina Zarrella bei Dreharbeiten auf Mallorca mit Corona infiziert

Anzeige

Kurz nach dem Start der RTLzwei-Datingshow „Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe“ ist Moderatorin Jana Ina Zarrella positiv auf Corona getestet worden. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Sie wird bis auf weiteres von Cathy Hummels ersetzt, die vor Ort bereits für die Sendung „Love Island - Aftersun: Der Talk danach“ vor der Kamera steht. Die erste Folge wurde am Montagabend ausgestrahlt.

Die Dreharbeiten für die erste Folge fanden laut RTLzwei am Wochenende auf Mallorca statt. Nach ihrer Rückkehr in Deutschland sei Jana Ina Zarrella dann positiv auf Covid-19 getestet worden. „Da ich keinerlei Symptome habe und es mir gut geht, kann ich es eigentlich immer noch nicht richtig fassen“, sagte Jana Ina Zarrella laut RTLzwei. „Ich habe mich besonders in letzter Zeit wegen „Love Island‘ sehr häufig testen lassen. Die Ergebnisse waren immer negativ. Umgehend nach meiner Landung am Sonntag in Köln wurde ich erneut getestet. Am Montagmorgen kam dann der Positiv-Befund.“

Mitarbeiter, die mit Jana Ina Zarrella Kontakt hatten, wurden isoliert

Die Produktion vor Ort geht nach Angaben des Sender weiter. Mitarbeiter vor Ort, die in engerem Kontakt mit der Moderatorin standen, wurden laut RTLzwei bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert.

Um die Gesundheit der Kandidaten in der Villa und der Mitarbeiter vor Ort sicherzustellen, seien für die Produktion auf Mallorca in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden detaillierte Hygiene- und Sicherheits-Richtlinien ausgearbeitet worden. An diese Vorgaben werde sich zu jeder Zeit strikt gehalten, teilte RTLzwei mit. Rund um die Uhr sei medizinisches Personal am Produktionsort.

Cathy Hummels: „Habe keine Sekunde gezögert“

Alle Kandidaten, die bereits eingezogen sind, hätten nach einem ersten Corona-Test eine 14-tägige Quarantäne auf Mallorca absolviert. Das Gleiche gelte auch für alle Kandidaten, die noch im Laufe der Staffel einziehen werden. „Szenen, die mit Jana Ina Zarrella und den Kandidaten in der „Love Island“-Villa in der ersten Sendung gedreht wurden, fanden alle im Freien statt“, schreibt RTLzwei in einer Mitteilung. Zudem sei stets ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten worden.

„Als ich gefragt wurde, ob ich für Jana Ina einspringen kann, habe ich keine Sekunde gezögert. Natürlich vertrete ich meine liebe Kollegin, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen ausfällt“, sagte Cathy Hummels laut RTLzwei.