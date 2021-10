„LOL - Last one laughing“: Die wohl lustigste Show im deutschen Streaming

Anzeige

Das Konzept von „LOL - Last one laughing“ ist so simpel wie genial: Man sperre zehn prominente Comedians sechs Stunden lang in einen Raum und lasse sie sich gegenseitig zum Lachen bringen. Wer zwei Mal lacht oder auch nur schmunzelt, fliegt raus. Die erste Staffel der Amazon-Prime-Produktion mit Michael „Bully“ Herbig als Moderator wurde im Frühjahr zum Überraschungserfolg, doch kann sowas auch beim zweiten Mal funktionieren?

Klare Antwort: Es kann. Denn die Besetzung, die in der ersten Staffel schon gut war (u.a. mit Carolin Kebekus, Barbara Schöneberger, Mirco Nontschew und Torsten Sträter), kann sich in der zweiten Staffel sogar noch steigern. Zu Comedians, die wieder dabei sind wie Max Giermann und Kurt Krömer gesellen sich Hochkaräter wie Anke Engelke, Bastian Pastewka und Annette Frier. Besonders gemein: die drei Kölner kennen sich seit sehr vielen Jahren sehr gut, wissen also genau um die Schwächen und Stärken der anderen - in der Show sowohl Vor- als auch Nachteil.

Comedians kennen jetzt Konzept schon

Klar, die Comedians aus der zweiten Staffel kennen das Konzept. Sie wissen, dass sie sich ausgefallene Nummern einfallen lassen müssen, um die professionellen Mitstreiter zum Lachen zu bringen - und dass auch der ein oder andere über seinen eigenen Gag mal stolpern kann. Und sie konnten sich vorab Tricks überlegen, um möglichst nicht zu lachen. So schiebt sich Bastian Pastewka immer wieder seine Pfeife in den Mund, um nicht mit dem Mundwinkel zu zucken, Max Giermann gibt in lustigen Momenten Stöhn-Geräusche von sich und Tahnee lässt einfach permanent den Mund offen stehen.

Am Ende bringen all die Hilfsmittel nichts - irgendwann bricht es aus jedem heraus. Deutschlands Comedyelite performt auf höchstem Niveau und bringt Kult-Charaktere wie „Brisko Schneider“ (Bastian Pastewka) oder Klaus-Kinski-Parodien (Max Giermann) zurück, hat aber auch simple Verkleidungsnummern und flache Sprüche im Gepäck. Die Show hat auch noch einen weiteren Nebeneffekt: Der Zuschauer kann sehen, wer abseits seinen auswendig gelernten Bühnenprogramms spontan und tatsächlich lustig ist.

Es dürfte also klar sein, dass sich der ein oder andere Zuschauerliebling auch in der dritten Staffel wiederfindet - diese wurde nämlich bereits angekündigt für 2022.

„LOL - Last One Laughing“, Amazon Prime, 6 Folgen à 30 Minuten.