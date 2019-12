CDU-Vize Laschet beim Neujahrs-"Tatort" dabei – Lob vom Regisseur

Anzeige

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (58) hat einen kurzen Auftritt beim Neujahrs-"Tatort" im Ersten. Der Regisseur des Films ist nun voll des Lobes. "Herr Laschet hat das super gemacht", sagte Jan Georg Schütte. "Gut vorbereitet, Text gelernt, flüssig gesprochen – Wir haben hinterher noch gescherzt, dass ihm – wenn ihm das irgendwann mit der Politik nicht mehr gefällt – eine große Karriere als Schauspieler blühen könnte."

So weit seien die beiden Berufe seiner Meinung nach "auch nicht auseinander", sagte der Regisseur der Deutschen Presse-Agentur. Tatsächlich spielt sich Laschet in der Folge "Das Team" selbst. In einer zweiminütigen Szene schwört er als Ministerpräsident sieben Kommissare ein, die eine Mordserie an Polizisten aufklären sollen - darunter das Dortmunder "Tatort"-Team und Filmstar Ben Becker. CDU-Politiker Laschet schrieb Anfang der Woche bei Instagram, dass Regisseur Schütte ihm das Angebot gemacht habe, mitzuspielen. "Tatort ist eine Institution seit fast 50 Jahren, Kult am Sonntagabend", hob Laschet hervor. Das "besondere, neue improvisierte Tatort-Projekt mit 7 Kommissaren" habe er "gerne unterstützt".

Der preisgekrönte Regisseur Schütte ist bekannt für Drehs ohne festes Drehbuch. In der Folge "Das Team" inszeniert er ein improvisiertes Kammerspiel, bei dem die Ermittler eine Mordserie an Kollegen aufklären sollen. Gedreht wurde in Siegburg. Der "Tatort" wird am 1. Januar 2020 um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

