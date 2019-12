Liveshows bestätigt: „Queen of Drags“ kommt nach Berlin

Anzeige

Anzeige

Die Pro7-Show „Queen of Drags“ gibt es demnächst auch außerhalb der TV-Geräte. Wie der Münchner Sender mitteilte, stehen vom 24. bis zum 26. Januar 2020 alle Dragqueens aus der Sendung im Berliner Metropol-Theater für drei Liveshows auf der Bühne. Den Zuschauern soll dabei ein „unvergesslicher Abend“ mit „faszinierenden Performances“ geboten werden, heißt es. Die Shows laufen offiziell unter dem Namen „Queen of Drags – Live on Stage“.

„Endlich haben die Menschen die Möglichkeit, unsere Queens auch live zu erleben“, freut sich Tokio-Hotel-Sänger und Jurymitglied Bill Kaulitz (30) über die geplanten Auftritte. Jeder, der einmal eine Dragshow gesehen habe, wisse, wie besonders und einzigartig diese Shows seien. „Ich wünsche allen genauso viel Spaß, wie wir es als Jury hatten“, so Kaulitz weiter. Tickets gibt es bereits über die Pro7-Homepage zu kaufen. Los geht es bei 42,50 Euro für einen regulären Platz, VIP-Upgrades schlagen mit zusätzlichen 69 bis 149 Euro zu Buche.

RND/dr/spot