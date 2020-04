Live im Frühstücksfernsehen: RTL-Moderator färbt Kollegin die Haare

Anzeige

Anzeige

Wegen der Corona-Pandemie bleiben Friseure aktuell geschlossen und können wohl erst am 4. Mai wieder öffnen. Das haarige Thema griffen die beiden “Guten Morgen Deutschland”-Moderatoren Susanna Ohlen und Jan Hahn auf und machten eine Wette daraus: Wer verliert, wird frisiert. Aber nicht von einem Profi – sondern vom jeweils anderen!

Drei Spiele “Schnick, Schnack, Schnuck” spielten die RTL-Moderatoren – wobei Susanna Ohlen verlor. Daher bekam sie in der Livesendung am Folgetag von Jan Hahn ein paar neue Strähnchen verpasst. Das ganze sogar mit zwei Metern Sicherheitsabstand und einer entsprechenden Pinselkonstruktion mit einem Besenstiel.

Professionelle Unterstützung via Skype

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Da Susanna Ohlen die Runde “Schnick, Schnack, Schnuck” verlor, musste ihr Kollege Jan Hahn ihr in der Sendung am 16. April live im Studio die Haare färben. Per Skype bekam der Laienfriseur professionelle Hilfe vom Haarexperten Shan Rahimkhan. Ob Ohlens Friseurbesuch der anderen Art gut ging und ob sich das Ergebnis zeigen lassen kann, zeigt die Moderatorin auf Instagram in einem Post. Und sie hat Glück: Die Strähnchen sehen in Ordnung aus, ihr Kollege hat ihr die Frisur nicht ruiniert.

RND/ros