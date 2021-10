Stunden nach dem Ausfall der Facebook-Netzwerke hat sich der Konzern erstmals verhalten zu den Ursachen geäußert. Technologiechef Mike Schroepfer schreibt in einem Tweet von „Netzwerk-Problemen“.„*Aufrichtig* Entschuldigung bei allen, die derzeit von Ausfällen bei Facebook-basierten Diensten betroffen sind“, schreibt Schroepfer. „Wir haben Netzwerkprobleme und die Teams arbeiten so schnell es geht daran, die Fehler zu beheben und sie so schnell wie möglich wiederherzustellen.“