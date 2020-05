Litauen gewinnt deutsches ESC-Finale

Anzeige

Hamburg. Litauen hat mit dem minimalistischen Elektropopsong "On fire" der Band The Roop das deutsche Finale des Eurovision Song Contest 2020 gewonnen. Die Moderatorin Barbara Schöneberger gab am Samstagabend Deutschlands sogenannten Sieger der Herzen bekannt.

Nachdem das große ESC-Finale in Rotterdam coronabedingt abgesagt worden war, hatte sich die ARD einen Ersatzwettbewerb überlegt und vor leeren Rängen in der Hamburger Elbphilharmonie veranstaltet.

Statt sonst 26 traten dabei aber nur zehn Teilnehmerländer an, die aus den insgesamt 40 ausländischen Beiträgen in einem Halbfinale ausgewählt worden waren. Der nominierte Interpret für Deutschland, Ben Dolic (23), sang sein Lied "Violent Thing" außer Konkurrenz.