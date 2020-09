Anzeige

Berlin. Am Samstag fand im Rahmen des “Achtung Berlin”-Filmfestes die Premierenfeier der preisgekrönten Serie “Wir sind jetzt” (RTL II) statt. Doch ausgerechnet Hauptdarstellerin Lisa-Marie Koroll (“Bibi & Tina”) fehlte trotz Ankündigung bei der Ausstrahlung der ersten beiden Folgen der zweiten Staffel. Der Grund: Koroll musste sich in Quarantäne begeben. Bereits am Montag beginnen in Berlin die Dreharbeiten zur dritten Staffel von “Wir sind jetzt”.

Lisa-Marie Koroll ab 8. Oktober in neuem Kinofilm zu sehen

So mussten die geladenen Gäste und Crewmitglieder mit den beiden Schauspielern Gina Stiebitz (bekannt aus “Dark”) und Justus Johannsen vorliebnehmen, die beide in der dritten Staffel nicht mehr mitspielen werden. “Ich musste aus beruflichen Gründen absagen, da ich erst mal einige Projekte drehen muss, die wegen Corona verschoben wurden”, sagt Stiebitz zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Johannsen stieß erst in der zweiten Staffel zum Cast dazu und spielt den neuen Love-Interest Noah von Korolls Charakter Laura.

Noch am Dienstag hatte Lisa-Marie Koroll in Berlin fleißig Interviews für ihren neuen Kinofilm “Es ist zu deinem Besten” (startet am 8. Oktober) gegeben. Darin spielt sie eine junge Frau, die sich in einen alten Schulkameraden ihres Vaters (Jürgen Vogel) verliebt.