Schwurbel-Auftritt von Lisa Fitz: 3sat streicht Kabarettshow aus dem Programm

Nach der Empörung über einen Auftritt der Kabarettistin Lisa Fitz in der Comedysendung „Spätschicht“ hat 3sat in der Nacht zu Samstag auf eine geplante Ausstrahlung verzichtet. „3sat hat gestern auf die Diskussion um die Sendung ‚Spätschicht‘ reagiert und das Programm weder ausgestrahlt, noch in die 3sat Mediathek eingestellt“, sagte ein ZDF-Sprecher am Samstag der Zeitung „taz“. Bei der „Spätschicht“ handele es sich um eine vom SWR für das Dritte Programm redaktionell verantwortete und produzierte Sendung, die regelmäßig in 3sat wiederholt werde.

Die 70-jährige Fitz hatte in der SWR-Kabarettshow unter anderem die Warnungen vor der Corona-Variante Omikron als „Panikmache“ bezeichnet und unwidersprochen die nicht belegte Zahl von 5000 Impftoten in der EU genannt. Auf Anfrage der „taz“ räumte eine SWR-Sprecherin am Freitag ein, dass die von Fitz genannte Zahl ganz offensichtlich falsch ist: „Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die in diesem Antrag benannten Zahlen der Impftoten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht belastbar sind.“ Den Beitrag, den die Sprecherin selbst als „heikel“ bezeichnet, trotzdem zu zeigen, begründet sie mit der Meinungsfreiheit, die dem SWR wichtig sei.

Im SWR war die Sendung mit dem Auftritt von Lisa Fitz bereits am Freitag vor einer Woche erstmals ausgestrahlt worden. In der Mediathek des SWR und der ARD ist die Sendung weiterhin abrufbar.