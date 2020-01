“Lindenstraße”: Mutter Beimer trifft verstorbene Ehemänner und Sohn wieder

Anzeige

Das Ende der "Lindenstraße" rückt immer näher. Am 29. März läuft die letzte Folge der Kultserie im TV. Für die finalen Episoden haben sich die Macher noch einen besonderen Leckerbissen für alle Fans einfallen lassen und bringen lieb gewonnene Figuren aus dem Jenseits zurück.

In der Episode "Die Geister, die Helga riefen", die am 1. März im Ersten ausgestrahlt wird, bekommt Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) Besuch von ihren verstorbenen Lieben. So gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Ehemann Hans Beimer (Joachim H. Luger), Sohn Benny (Christian Kahrmann) und Ehemann Nummer zwei Erich Schiller (Bill Mockridge) - sie alle starben bereits den Serientod.

Dramatische Serientode

Nach 33 Jahren und 1.685 Folgen verabschiedete sich Joachim H. Luger im September 2018 aus der Serie. Seine Figur Hans starb friedlich an der Seite seiner Frau Anna (Irene Ziegler) und Ex-Frau Helga. Weitaus dramatischer segnete Sohn Benny das Zeitliche. Er verunglückte im November 1995 mit einem Bus auf den Weg zur Hochzeitsfeier seiner Mutter mit Erich Schiller. Und Schiller wiederum wurde im Dezember 2015 von seinem einst guten Freund Hajo (Knut Hinz) ermordet.

Doch die Episode hat noch mehr Highlights zu bieten. Auch Willi Herren kehrt als Fiesling Olli Klatt zurück - offenbar als Geist, wie Bilder zur Episode zeigen. Und "Lindenstraße"-Erfinder Hans W. Geißendörfer hat seinen bereits angekündigten Cameo.

Wird Helga Beimer überleben?

Rahmenhandlung für all diese Comebacks ist ein schwerer Unfall, wie der Sender bereits Ende 2019 angekündigt hatte. Helga Beimer wird Opfer eines Brandanschlags und fällt schwer verletzt ins Koma. Zwischen den Welten trifft sie dann auf alte Bekannte und in Form von Hans W. Geißendörfer wohl auch auf ihren "Schöpfer"...

