“Lindenstraße”: Emotionaler Abschiedsbrief von Christian Kahrmann

Am Sonntag kehrte Schauspieler Christian Kahrmann in einer Traumsequenz ein letztes Mal in die ARD-Soap “Lindenstraße” zurück. Sein Charakter Benny Beimer war allerdings bereits vor 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die “Bild” veröffentlichte nun seinen emotionalen Abschiedsbrief an die “Lindenstraße”.

Darin schreibt Kahrmann: “Du bist ein Stück deutsche Kulturgeschichte. Dass man dich am Ende zu Tode gespart hat, um womöglich noch mehr Pensionen bezahlen zu können, ist leider sehr traurig, aber auch ein Spiegel unserer Zeit. Kollegen verlieren ihre Arbeit, ihre Existenzen und vielleicht ihr Leben, das sie über Jahrzehnte nur einem gewidmet haben: dem Zuschauer.” Er glaube nicht, dass die Serie sich überholt habe, und spielt damit auf die genannten Gründe für das Aus an. Abschließend macht Kahrmann in seinem Brief deutlich, welch ein Verlust das Ende der “Lindenstraße” bedeute. Schließlich sei die Serie immer “meinungsbildend und aufklärend zugleich” gewesen und habe “35 Jahre lang immer wieder Tabus gebrochen”, was in unserer derzeit so fragilen demokratischen Gesellschaft richtig und wichtig sei.

RND/kiel

