“Lindenstraße”-Aus: WDR zeigt Kultnacht mit den schönsten Folgen

Anzeige

Anzeige

Köln. In der Nacht vom Freitag auf Samstag zeigt der WDR 13 besondere Folgen der “Lindenstraße”. Von 0 bis 7 Uhr ist die Kultnacht zu sehen, wie der Sender am Donnerstag in Köln ankündigte. Zudem wird am Freitag um 10.15 Uhr die Dokumentation “Bye bye Lindenstraße” wiederholt, die auf über drei Jahrzehnte der Serie zurückschaut und auch Schauspieler zu Wort kommen lässt. Die Kultserie endete nach fast 35 Jahren mit der letzten Folge am Sonntagabend.

Die Zeitreise in die Geschichte der "Lindenstraße" beginnt mit der Episode "Erklärungen" (1992), in der Jo Zenker (Til Schweiger) seiner Stiefmutter Gabi seine Liebe gesteht. Ebenfalls zu sehen ist mit "Auf Grundeis" (1997) die Hochzeit von Carsten Flöter (Georg Uecker) und Theo Klages (David Wilms) sowie eine Folge aus dem Jahr 2018, in der es um die Sorgen von Transgender Sunny Zöllig (Martin Walde) geht.

RND/epd