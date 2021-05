„Limbo“ – ein ARD-Thriller ohne einen einzigen Schnitt

Anzeige

Im Sommer gibt die ARD seit nunmehr 21 Jahren dem Nachwuchs eine Chance – mit ihrer Reihe „Filmdebüt im Ersten“, also mit Filmen von noch recht unbekannten Regisseuren und Regisseurinnen. Zwar laufen die meist kleinen Produktionen spät am Dienstagabend, dennoch lohnt sich ein Blick auf diese Reihe – nicht nur für Cineasten.

Alle Filme der diesjährigen Staffel sind übrigens noch in der guten alten Zeit gedreht worden, als Abstandhalten ausschließlich dramaturgische Gründe gehabt hat und Masken ein Requisite bei Überfällen gewesen sind. Auch der 2019 von Regisseur Tim Dünschede gedrehte Auftaktfilm „Limbo“, seine Abschlussarbeit an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film, wäre unter Pandemiebedingungen ein ganz anderer Film geworden, weil viele seiner Szenen aus – man mag’s kaum noch schreiben – hygienischen Gründen einfach nicht realisierbar gewesen wären.

Ein Film ohne einen einzigen Schnitt

Daher ist „Limbo“ auch eine Reise in eine Zeit, in der man sich noch mit gutem Gewissen zu mehreren Personen aus – nun ja - verschiedenen Haushalten in ein Auto quetschte, durch einen überfüllten Club drängelte und eng beieinanderstehend an der Bar ein paar Whisky kippte. Aber dieses Thrillerexperiment ist vor allem aus anderen Gründen anschauenswert. Es ist nämlich der Versuch, einen Film ohne einen einzigen Schnitt zu drehen, gleichsam in einem Rutsch, in einer Einstellung und in Echtzeit, also einen One-Take-Film, bei dem allerdings nicht getrickst wird wie beim nahezu gleichzeitig und ganz ähnlich entstandenen Hollywoodhit „1917“, dem großen Kriegsepos von Sam Mendes.

So ein anspruchsvolles Vorhaben ist aber nicht nur eine Herausforderung für den Kameramann (Holger Jungnickel), sondern setzt unter anderem ein sehr ausgeklügeltes Drehbuch (Anil Kizilbuga) und eine entsprechend ausgefeilte Dramaturgie voraus. Sie vermitteln dann dem Zuschauer eine ungewöhnliche Nähe und ziehen ihn dadurch in das Geschehen hinein. Und es wird dabei ein Tempo produziert, das bisweilen schwindlig macht. Auf der Strecke bleiben allerdings die Hintergründe des Geschehens, die Vorgeschichte und die genaueren Motive der leider oft ziemlich oberflächlich erscheinenden Protagonisten, da man eben davon nicht in Rückblenden oder Randepisoden erzählen kann.

Es geht mörderisch zur Sache

Die Krimigeschichte von „Limbo“ ist eigentlich recht banal. Echte Spannung kommt leider nicht auf, obwohl es gegen Ende mörderisch zur Sache geht. Im Mittelpunkt steht Ana Bergmann (Elisa Schlott), die in ihrer Firma als engagierte Wirtschaftsprüferin das Einhalten der gesetzlichen Richtlinien überwacht. An einem Freitag kurz nach Dienstschluss stößt sie bei ihren Nachforschungen auf vermeintliche Geldwäscheaktivitäten in ihrem Unternehmen und setzt alles daran, diesen Vorgängen auf die Spur zu kommen. Aber keiner scheint sich in ihrer Firma dafür zu interessieren, auch nicht ihr Chef (Mathias Herrmann), den sie vergeblich versucht, darauf anzusprechen.

Als sie dann genauer beginnt zu ermitteln, gerät sie dabei auf – erzählerisch nicht gerade logische Weise – in einen Club, in dem illegale Boxkämpfe, sogenannte Bare-Knuckles-Fights, veranstaltet werden. Dort trifft sie auf sehr unterschiedliche Typen: einen alternden Kleinganoven (Martin Semmelrogge), einem Gangsterboss aus Wien (Christian Strasser) und einen verdeckten Ermittler (Tilmann Strauss), der auf eine Geldwäschebande angesetzt ist. Während eines Boxkampfes laufen sich alle über den Weg, und es entwickelt sich schließlich eine lebensgefährliche Gemengelage aus Angst und Gewalt, die sich am Ende explosiv entlädt.

Experiment verrauscht im filmischen Nirwana

Das Ungewöhnliche daran ist nicht die Geschichte, die leider nicht viel Stoff hergibt, vieles ist sogar Leerlauf, besonders in den Szenen im Club, wo die Protagonisten ständig durch die gleichen Gänge eilen. Interessant ist die Art, wie es dem Regisseur dabei gelingt, von einer Person fast übergangslos zur nächsten zu springen, dessen Weg dann weiterzuverfolgen, bis ihn ein anderer gleichsam ablöst, der dann den Faden aufgreift und so weiter und so fort.

Das ohne jeglichen Schnitt glaubhaft und fließend zu drehen ist hier tatsächlich äußerst gekonnt umgesetzt. Allerdings fragt man sich doch klammheimlich, was der tiefere Sinn dieses technisch anspruchsvollen Vorgehens denn nun eigentlich sein soll. So verrauscht dieses Experiment leider irgendwie doch im filmischen Nirwana. Und mit ihm die hehre Absicht des Regisseurs.