Zehn Promis, eine Villa und keine sozialen Medien. Das ist die Ausgangslage bei “Like Me – I’m Famous”, der neuen Reality-Show, die am Dienstag, 11. August auf TVNow startet. Doch auch ohne Instagram, Youtube und Co. müssen die Stars versuchen, in der Beliebtheitsskala nach ganz oben zu klettern. Denn nur wer genügend Likes sammelt, sichert sich das Weiterkommen. Nach jeder Folge fliegt ein Promi raus, dem Gewinner winkt ein Preisgeld.

Wann läuft eine neue Folge auf TVNow beziehungsweise RTL und worum geht’s in der nächsten Folge? Alle Infos zu “Like Me – I’m Famous” hier.

“Like Me – I’m Famous”: Wann startet die Serie?

“Like Me – I’m Famous” startet am 11. August 2020 auf TVNow, dem Streamingangebot von RTL. Eine Woche später, am 18. August folgt die Free-TV-Premiere auf RTL.

“Like Me – I’m Famous”: Sendezeiten auf RTL

Auf RTL läuft eine neue Folge von “Like Me – I’m Famous” immer dienstags, Sendebeginn ist um 22.15 Uhr. Das sind die Sendetermine aller acht Folgen in der Übersicht:

18.08.2020: Folge 1

25.08.2020: Folge 2

01.09.2020: Folge 3

08.09.2020: Folge 4

15.09.2020: Folge 5

22.09.2020: Folge 6

29.09.2020: Folge 7

06.10.2020: Folge 8

“Like Me – I’m Famous” am Dienstag, 11.08.2020: Das passiert in Folge 1

Sarah Knappik rollt als Erste ihren Koffer über die Türschwelle der Promi Villa. Lange bleibt sie nicht alleine und schnell ist klar: Hier treffen einige alte Bekannte aufeinander, die jedoch alles andere als alte Freunde sind. Nachdem der ein oder andere Sektkorken geflogen ist, spricht Helena Fürst aus, was alle denken: “I love Trash!” Auch Melanie Müller und Don Francis (“König von Lloret de Mar”) legen schnell die Karten auf den Tisch, warum sie wirklich hier sind.

“Like Me – I’m Famous” auf TVNOW streamen

Auf dem Streamingdienst TVNow wird eine neue Folge von “Like Me – I’m Famous” immer dienstags, eine Woche vor der Ausstrahlung im Free-TV veröffentlicht. Dafür muss allerdings ein Premium-Abo bei TVNow abgeschlossen werden. Dieses kostet derzeit 4,99 Euro im Monat.

Welche Kandidaten machen bei “Like Me – I’m Famous” mit?

Zehn “Berühmtheiten” machen bei “Like Me – I’m Famous” mit, jede Woche muss ein Promi die Luxusvilla verlassen. Unter anderen buhlen “Bachelorette”-Teilnehmer Aurelio Savina, Dschungelcamperin Helena “Höllena” Fürst und GNTM-Kandidatin “Sarah Knappik” um die Likes ihrer Konkurrenten.

“Like Me – I’m Famous” : Worum geht’s in der Show?

Vordergründig geht es in der neuen Trash-Show um die inoffizielle Währung der Social-Media-Welt: Likes. Doch die sind ohne aufgehübschte Instagram-Fotos und Followern gar nicht so leicht zu ergattern. Mehr denn je zählen Loyalität und Authentizität. Von beidem müssen sich die Kandidaten gegenseitig überzeugen, wollen sie am Ende als Sieger aus der Luxusvilla ziehen.

In speziellen Herausforderungen, den sogenannten Fame Games, können sich die Villabewohner Extra-Likes erspielen - hier ist neben Charme auch Kampfgeist gefragt. Denn natürlich gibt’s am Ende auch ein Preisgeld zu gewinnen. Wie hoch dies ausfällt, hängt vom Verhandlungsgeschick der Kandidaten ab.