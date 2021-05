Liebe und Landwirtschaft: 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“ gestartet

Anzeige

Berlin . Nach acht Jahren sucht wieder eine junge Bäuerin eine Partnerin in der RTL-Show „Bauer sucht Frau“. „Ich freue mich sehr, Pferdewirtin Lara bei der Suche nach einer passenden Frau zu helfen“, so Moderatorin Inka Bause (52). Am Pfingstmontag hat die neue Staffel mit der Vorstellung der Kandidaten und der Kandidatin begonnen.

15 weitere Kandidaten suchen ihr Liebesglück

Neben der 26 Jahre alten Pferdewirtin aus dem Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) sucht auch etwa Bio-Bauer Mathias aus Bayern die große Liebe. „Sie soll eine ehrliche Person sein, mit der man auch mal Quatsch machen kann“, meint der 32-Jährige, der mit Eltern und Geschwistern auf einem Hof in Schwaben lebt.

Bauer Torsten aus Ostwestfalen-Lippe hat einen Mastbullenbetrieb und ist seit fünf Jahren solo. „Ich bin Romantiker und würde gern mal mit einem Heißluftballon durch die Lüfte fliegen, natürlich mit der richtigen Frau an meiner Seite“, betonte der 52 Jahre alte Landwirt.