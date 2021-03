Liebe, Tod und Parkverbot - Überragender ARD-Thriller: „Jackpot“

Anzeige

Eine schnörkellose Story um eine Tasche voller Geld, zwei starke Hauptfiguren und Spannung von der ersten bis zur letzten Minute: Der Film „Jackpot“ hat alles, was ein guter Thriller braucht. Rosalie Thomass spielt die Fahrerin eines Abschleppdienstes, die in einem Auto mehr als 600.000 Euro findet und das Geld für sich und ihren im Rollstuhl sitzenden Mann behalten will – eine buchstäblich starke Frau, die ihren Dennis (Friedrich Mücke) jeden Tag huckepack in die gemeinsame Wohnung im Dachgeschoss hochträgt.

Außerdem hat Maren Nerven aus Stahl, was mit ihrer schwierigen Vergangenheit zusammenhängt, wie sich im Lauf des Films herausstellen wird. Als ihr unerbittlicher Gegenspieler fungiert in dem von Regisseurin Emily Atef packend inszenierten Thriller, der am 24. März im Ersten läuft, der Gangster Henning (Thomas Loibl). Dem skrupellosen Schläger und Killer gehört das Geld, und er setzt alle Hebel in Bewegung, es wieder in die Hände zu bekommen. Doch das ist schwerer als gedacht, denn der brutale Ganove hat in der zu allem entschlossenen Maren eine Widersacherin, mit der wahrlich nicht zu spaßen ist.

Schießerei zum Auftakt - dann ist das Geld weg

Regisseurin Atef hält sich zu Beginn von „Jackpot“ nicht lange auf, sondern springt gleich mitten rein ins Geschehen: Ein junger Mann in großer Eile parkt seinen Wagen, in dem eine Sporttasche mit viel Geld auf dem Beifahrersitz liegt, und hastet mit gezogener Pistole in seine Wohnung. Dort erwartet ihn schon der stets in Schwarz gekleidete Henning mit gezückter Waffe, denn das Geld mit unklarer Herkunft im Auto gehört eigentlich ihm. Die beiden Männer schießen aufeinander, woraufhin der junge Mann tot auf dem Boden liegenbleibt.

Der erfahrene Berufskriminelle Henning aber, der bei allen Einsätzen eine kugelsichere Weste unter der Jacke trägt, steht unverletzt wieder auf, um sich auf die Suche nach den 600.000 Euro zu machen. Dummerweise ist das Auto mit dem Geld mittlerweile abgeschleppt worden, weil es einen Behindertenparkplatz blockiert hat. Die patente Maren, die den Abschleppwagen fährt, findet das Geld und beschließt kurzerhand, es zu behalten. Sie braucht es dringend für die kostspielige Behandlung ihres Mannes Dennis, der seit einem Sturz vom Dach im Rollstuhl sitzt.

Thomas Loibl als Mann, der über Leichen geht

Umgehend taucht jedoch Henning beim Abschleppunternehmen auf und ist begreiflicherweise erbost, dass sein „Schatz“ weg ist. Schon bald weiß der Mann, der im Zuge seiner privaten Ermittlungen kaltblütig eine Frau erschießt und Marens gutmütigen Chef Gerhard (Hilmar Eichhorn) ins Krankenhaus prügelt, dass Maren das Geld hat.

Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Gangster und der Fahrerin, die sich als überraschend wehrhaft entpuppt, als sie bei der ersten Begegnung der beiden Antagonisten das Feuer kaltblütig erwidert. Was Henning nicht weiß: Die selbstbewusste Maren ist alles andere als eine harmlose Kraftfahrerin, sondern eine Frau mit dunkler Vergangenheit.

Der Film nach einem hervorragenden Drehbuch von Frédéric Hambalek treibt die Handlung im Stile eines klassischen Thrillers unerbittlich voran, nimmt sich aber auch immer mal wieder Zeit für die Figuren und beleuchtet ihren privaten Hintergrund: Maren ist nicht die Person, für die sie alle halten.

Doch auch der Killer Henning ist nicht nur ein erbarmungsloser Terminator, der nach jedem Schusswechsel einfach weitermacht, sondern ein liebender Ehemann und Vater einer kleinen Tochter. Er will mit dem Geld in der Sporttasche im fernen Griechenland eine ganz neue Existenz für sich und seine kleine Familie aufbauen.

Auch Maren geht das Risiko in erster Linie für ihren gelähmten Mann ein, den sie aufrichtig liebt und der sich der schwierigen Situation dummerweise keineswegs gewachsen zeigt. „Jackpot“ erzählt somit auch zwei bewegende Liebesgeschichten und endet tragisch – auf einem Behindertenparkplatz im Parkverbot, wie zu Beginn des Films.

„Jackpot“ läuft am heutigen Mittwoch, 24. März, um 20.15 Uhr in der ARD