Letzter Film mit Hannelore Elsner: Lang lebe die Königin!

Noch bis kurz vor ihrem Tod stand Hannelore Elsner für den ARD-Film „Lang lebe die Königin“ vor der Kamera. Nur wenige Szenen fehlten noch, als sie sich krank meldete – und kurz darauf verstarb. Ein Schock für die Filmwelt, und für Familie, Freunde und Kollegen der Schauspielerin.

Ein Schock auch für das Filmteam, das nur etwa zwei Wochen vorher noch mit Elsner gedreht und nichts von ihrer Krankheit gewusst hatte, wie Regisseur Richard Huber im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Plötzlich verschwimmen die Fiktion des Films und die Realität. Denn in „Lang lebe die Königin“ spielt Elsner eine eigensinnige, zynische Mutter namens Rose, die an Krebs erkrankt und stirbt. Wie auch Elsner im wahren Leben.

Fünf Schauspielerinnen springen für Elsner ein

Fertiggestellt werden konnte der Film nur deshalb noch, weil fünf namhafte Schauspielerinnen für die fehlenden Szenen einsprangen: Iris Berben, Hannelore Hoger, Eva Mattes, Gisela Schneeberger und Judy Winter sind die fünf “Rosen”, die Elsner ersetzen und die Tragikomödie gleichzeitig zur Hommage für Elsner machen.

Dass das für die Schauspielerinnen nicht ganz einfach war, verrät Judy Winter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Die Vorstellung war mir sehr fremd, und ich wollte es zunächst überhaupt nicht machen, weil ich dachte: Es ist Hannelore Elsners Film, da darf ich mich nicht einmischen”, sagt sie. “Aber dann habe ich gehört, wer alles mitmacht. Es sind ja wirklich ernstzunehmende Kolleginnen. Ich habe dann ihr zu Ehren zugesagt.”

Judy Winter als Rose in einer Szene von "Lang lebe die Königin" an der Seite von Günther Maria Halmer. © Quelle: BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhaus

Wie die anderen vier Schauspielerinnen hatte sie eine Beziehung zu Elsner: “Wir haben einige Filme zusammen gedreht und kannten uns sehr gut", sagt Winter. “Ich finde, sie ist mit der Zeit zu einer immer besseren Schauspielerin geworden. Am Anfang ist ihre Klasse vielleicht nicht so leicht zu erkennen gewesen, was sicher auch an den Rollen lag, die man ihr angeboten hat, als sie noch jung war. Doch bald zeigte sich ihr großes Können.” Sie beschreibt Elsner als "eine sehr bescheidene Person”.

“Gespenstischer” Nachdreh

So kamen die fünf Schauspielerinnen sowie die anderen Hauptrollen noch mal zu einem Nachdreh zusammen. “Es war irgendwie gespenstisch. Es ist ja kein normaler Nachdreh gewesen, auch wenn jeder versucht hat, sich so normal wie möglich zu verhalten”, sagt Judy Winter darüber. “Ihr Tod lag einfach wie ein Schleier über allem.”

Beim ersten Rollentausch in “Lang lebe die Königin” ist man noch irritiert, als plötzlich Gisela Schneeberger statt Hannelore Elsner in der Münchner Vorstadtidylle aus dem Auto steigt und Tochter Nina, wunderbar naiv, aber sympathisch gespielt von Marlene Morreis, auflaufen lässt. Doch dann gewöhnt man sich schnell an den regelmäßigen Rollenwechsel. Er gehört jetzt zum Konzept des Films.

Ersetzt im Film "Lang lebe der Königin" als Erste in einer Szene Hannelore Elsner: Gisela Schneeberger als Rose an der Seite von Günther Maria Halmer. © Quelle: BR/ARD Degeto/ORF/Neue Schönhaus

“Lang lebe die Königin” ist eine berührende Mutter-Tochter-Geschichte, gerade weil diese zwei Frauen für sich kämpfen, sich mit Abweisung strafen und doch nicht ohne einander können. Dabei spielt Roses Partner Werner (Günther Maria Halmer) immer nur die zweite Rolle, obwohl er alles für seine Lebensgefährtin gibt – sogar eine Spenderniere. Trotzdem kommt er nie an das heran, was sich zwischen den beiden Frauen abspielt. Elsners letzter Auftritt ist ein starker. Und das, obwohl man sie auch fragil und schwach wie selten sieht – spielt sie doch eine Sterbenskranke.

Tochter Nina (Marlene Morreis) steht im Mittelpunkt

Und auch wenn alle Welt nun auf Elsners letzten Auftritt blickt, erzählt dieser Film vor allem die Geschichte der Tochter Nina, die versucht, sich von ihrer Mutter, der sie es nie recht machen kann und die immer ihren Bruder bevorzugt, zu lösen und ihren eigenen Weg zu gehen.

Wie Marlene Morreis das verkörpert, egal ob ihr nun Elsner oder eben Berben, Hoger, Mattes, Schneeberger oder Winter als Rose gegenüberstehen, ist überzeugend. Der Film ist durch diese besondere Konstellation nicht nur eine gelungene Hommage, sondern auch eine bewegende Tragikomödie. Denn trotz der traurigen Geschichte – in Fiktion und Realität – geht der Humor bei der Sache nicht verloren.

“Lang lebe die Königin” läuft am 29. April um 20.15 Uhr im Ersten.

